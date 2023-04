Dimmi come bevi il caffè e ti dirò chi sei | Test psicologico precisissimo

Il caffè dice molto di noi, e con questo test psicologico potrete scoprire chi siete davvero in base a come lo bevete.

Molti di noi non possono proprio iniziare la giornata senza un caffè! Berlo è un rito imprescindibile, un momento tutto nostro per staccare dalle responsabilità o rimettersi in forze prima di affrontare gli impegni. Non deve stupire quindi che il caffè sia una delle bevande più amate e bevute al mondo.

Di caffè ce ne sono tanti tipi: corto, lungo, macchiato, freddo, istantaneo, americano, uno per ogni gusto. Ognuno di essi è adatto a un momento diverso della giornata, e spesso molti amano sperimentare con la bevanda per arricchire dolci e gelati. Insomma, il caffè si rivela sempre una bevanda versatile da gusto inconfondibile.

Visto che il caffè è così presente nelle nostre vite, potrebbe svelarci qualcosa di noi che non conosciamo. La dottoressa Ramani Durvasula, ricercatrice e docente di Psicologia clinica presso la California State University, si è dedicata allo studio delle abitudini di chi beve caffè, e ha delineato alcuni tratti di personalità ben precisi in base alla tipologia che si preferisce.

Chi l’avrebbe mai detto che una bevanda così comune potesse dire così tanto di noi? Eppure la ricerca parla chiaro: la nostra preferenza racconta molto di noi. Curiosi di scoprire cosa dice di voi il vostro caffè?

Test psicologico: quale caffè preferisci?

Completare questo test psicologico è molto semplice: ti basterà pensare al tipo di caffè che ti piace più di tutti e poi leggere il tuo profilo psicologico. Cappuccino, con panna o semplice espresso? Scopri cosa nasconde la tua personalità e come lo comunica attraverso la bevanda.

Partiamo proprio con l’espresso: se preferisci il classico, significa che sei una persona diretta, a volte impaziente e sei molto abitudinario. Se invece preferisci il caffè istantaneo, sei al contrario una persona rilassata e che tende a rimandare le cose. Non ti fai spaventare dal futuro: ciò che deve accadere, accadrà.

Cosa dice di te il caffè

Se il caffè lo preferisci con un po’ di panna o latte vuol dire che sei una persona generosa e sempre attenta alle emozioni altrui. Sei empatico e fatichi a nascondere i tuoi sentimenti, e spesso dimentichi di prenderti cura di te stesso. Se ti piace invece il caffè decaffeinato sei una persona perfezionista e molto sensibile.

Sei anche un po’ ipocondriaco e tendi a preoccuparti un po’ troppo delle cose. Dovresti provare a lasciarti andare e non programmare ogni cosa. Infine, se ti piace il caffè freddo sei una persona che ha sempre voglia di provare cose nuove, coraggiosa e per certi versi spericolata. Soddisfatti dei risultati? Vi ritrovate nelle descrizioni del test?