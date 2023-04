Un Passo dal cielo 7: le anticipazioni della nuova stagione | Manuela ha un segreto inconfessabile

È iniziata la settima stagione di Un passo dal Cielo: ecco tutte le anticipazioni sulla prima indagine davvero sopra le righe.

Tutto fa pensare che la prima indagine raccontata in Un passo dal Cielo sarà davvero complicatissima. Con l’uscita della settima stagione, i fan sono in trepidante attesa di scoprire cosa tratterà questa volta la serie tv targata Rai. Sulla scia di un grande successo, anche quest’anno si prevede un boom di ascolti.

Le vicende della fiction si svolgono in un luogo immerso nella natura, che all’apparenza potrebbe sembrare incontaminato. In realtà, il commissario Vincenzo Nappi avrà molto su cui lavorare. Interpretato da Enrico Ianniello, svolge le indagini della sua città con grande attenzione, affiancato dal suo collaboratore e amico Juber.

Uno dei cambiamenti principali di questa stagione è che al suo fianco ci sarà anche Manuela, la sua sorella minore, che inizierà a rivestire un ruolo cardine nelle indagini. Francesco Neri, invece, ha deciso di lasciare la serie, per dedicarsi ad altri progetti.

Un Passo dal cielo 7: il cambiamento di Manuela

Tornando a parlare di Manuela, già nella scorsa stagione si era trasferita da suo fratello dopo la morte della madre e si capiva che avrebbe acquisito nel tempo un ruolo sempre più importante per lui. Ora, sono legati anche sul lavoro e formeranno una squadra invincibile.

La prima puntata racconta di un’indagine davvero dolorosa per Manuela, che nella settima stagione apparirà decisamente cambiata: è maturata ed è pronta per fare da spalla al fratello. Da ragazza un po’ superficiale ed immatura diventerà una poliziotta esperta ed empatica e sfrutterà al meglio le sue doti per portare a termine con successo le indagini.

Tutte le anticipazioni di Un Passo dal cielo 7

Le anticipazioni svelano che verrà trasferita a San Vito, dove lavorerà insieme a suo fratello Vincenzo, sempre serio e responsabile. Il vero punto di svolta che darà il via alla nuova stagione arriva proprio nella prima puntata, quando si scopre che, in realtà, Manuela ha raggiunto il fratello a San Vito per scappare da un segreto. La poliziotta indagherà sulla morte di una sua amica, sposata con Gregorio Masiero, uno scultore locale.

Un altro dei protagonisti di questa stagione è Nathan, un giovane piuttosto solitario, segnato da un passato difficile che lo perseguita. Lui ha un nemico, Luciano Paron, un allevatore che pensa solo ai suoi interessi. Il suo atteggiamento minaccia la natura incontaminata del posto: riusciranno i due detective ad aiutare Nathan nella sua missione? Non ci resta che attendere e scoprire cosa succederà nel corso della settima stagione.