“Un anno senza”: Fabrizio Corona confessione che lo ha rovinato | CLAMOROSO

Il re dei paparazzi ha fatto una rivelazione scioccante che ha lasciato tutti senza parole. Scopriamone i dettagli.

Fabrizio Maria Corona è un personaggio del mondo dello spettacolo conosciuto dal pubblico italiano soprattutto per i suoi diversi problemi con la legge. Corona proviene da una famiglia di giornalisti e questo ambito lavorativo è diventato anche il suo.

Per Fabrizio il 1998 è l’anno del suo esordio nel mondo del lavoro, quando ha fatto la conoscenza di Lele Mora, manager di svariati personaggi famosi. In questo modo, Corona ha potuto iniziare a lavorare a stretto contatto con il mondo dei VIP e con le celebrità stesse.

Nel 2001 Corona ha aperto Corona’s, la sua agenzia di fotografia a Milano. Tuttavia, l’azienda è andata in fallimento dopo appena sette anni. Malgrado questa caduta, Fabrizio non ha abbandonato la sua passione per la fotografia, diventando il cosiddetto Re dei paparazzi.

Oltre ad essere un uomo di spettacolo ed un fotografo di celebrità, Corona ha anche preso parte ad alcuni film come, ad esempio, Squadra antimafia-Palermo oggi. Inoltre, Fabrizio ha anche avuto un ruolo nel piccolo schermo come conduttore e, infatti, ha presentato Libertà di parola-La fabbrica delle opinioni, un programma televisivo dove trattava delle accuse ricevute per certe foto scattate.

I problemi con la legge di Fabrizio Corona

Il re dei paparazzi è molto noto per le sue questione con la legge che sono aumentate sempre di più nel corso della sua vita professionale. Tra i vari disguidi legali, è stato preso un importante provvedimento giudiziario conosciuto come Lo scandalo di Vallettopoli e per questo Corona è stato tre anni in galera.

Tuttavia, il provvedimento legale che ha segnato maggiormente sia la vita privata che quella lavorativa di Fabrizio è stato quello preso nel 2019, che lo ha confermato a 12 anni e 2 mesi di reclusione per i troppi reati accumulati nel tempo. Oltretutto, Fabrizio è stato denunciato diverse volte per vari motivi come, ad esempio, diffamazione, truffa, minaccia ai magistrati e corruzione.

La confessione scioccante di Fabrizio Corona

Il re ei paparazzi è comparso nel piccolo schermo diverse volte, ma poi, per lunghi periodi di tempo, scompare del tutto dai radar mediatici, per poi ricomparire come ospite nei vari programmi tv. Questo suo atteggiamento è dovuto ai trascorsi di Fabrizio che, a volte, preferisce avere una maggiore privacy.

Lo scorso febbraio Fabrizio è ritornato attivo sul suo profilo social di Instagram, rendendo molto contenti i suoi numerosi followers. Poco dopo il suo ritorno attivo, Fabrizio Corona ha pubblicato alcune sue foto scattate la scorsa estate, commentandole in questo modo: “Un anno senza Instagram ha rovinato la mia serenità. Agosto 2022 noto”.