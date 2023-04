Amadeus è stato inchiodato: “Non doveva farlo”, vergognoso | Spuntano i dettagli

Il famoso Tg satirico mette alle strette il conduttore di Sanremo, rivelando dettagli che non combaciano con le dichiarazioni.

Il Festival di Sanremo è finito lo scorso 11 febbraio ma è ancora al centro del gossip a causa di diversi episodi successi che hanno lasciato il pubblico presente a teatro e quello a casa attonito ed esterrefatto. In particolare, l’azione violenta ed improvvisa che il cantante Blanco ha fatto sul palco dell’Ariston contro i fiori sanremesi: durante la sua canzone, ha iniziato a prenderli a calci, distruggendo tutto l’allestimento.

Lo storico inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, non ha perso tempo ed ha consegnato, subito dopo l’imbarazzante evento, il Tapiro d’Oro al direttore artistico del Festival, ovvero Amadeus. Il motivo di tale premio è il comportamento assunto da Blanco durante la sua esibizione: l’aver distrutto le rose sul palco è stato visto male sia dai presenti che dal pubblico a casa.

Inoltre, sembra che la scena di rabbia e violenza mostrata dal cantante sia stata tutta premeditata e studiata a tavolino. Se questa rivelazione fosse vera, farebbe indignare ancora di più l’intero pubblico italiano. Staffelli, infatti, ha fatto notare ad Amadeus che le rose non erano presenti né prima né dopo l’esibizione di Blanco, aumentando i dubbi circa la premeditazione dell’accaduto.

Amadeus ha risposto così all’osservazione fattagli dall’inviato: “Si, posizionare le rose è stato voluto da lui, ma gli ho detto che non doveva farlo. Se c’era un problema tecnico bastava dirlo, io corro figuriamoci”. Ma Valerio ha puntualizzato la natura del video della canzone di Blanco, L’Isola delle Rose, dove c’è una scena dove il cantante strappa alcune rose.

L’arrampicata sugli specchi di Amadeus

Dopo aver ascoltato la puntualizzazione di Staffelli, il direttore artistico ha affermato: “Alla fine della sua esibizione, ma proprio alla fine, lui doveva buttare un calcio alle rose. C’era un motivo legato al testo e alla sua interpretazione. Non so spiegarti per quale ragione. Poi avrebbe spiegato probabilmente il gesto. Evidentemente il testo presuppone un gesto di rabbia. Quando in realtà ho visto nello schermo che questo era un po’ esagerato, ho percepito che non era più quello che lui pensava di fare, ma c’era altro.

Infatti, era arrabbiato, gli è partita la brocca. Come non era finto il caso Bugo e Morgan, non era finto neanche questo. Forse ho un’espressione sempre basita. No, non sapevo niente. Come ha detto il sindaco non si è mai parlato così tanto dei fiori di Sanremo. Io lo conosco molto bene. Compie 20 anni tra due giorni, è un ragazzo talentuoso e si è accorto per primo che non doveva farlo. Quindi sicuramente non accadrà più”.

L’incredulità delle risposte date da Amadeus

Sebbene il conduttore di Sanremo abbia dato alle domande di Staffelli tutte le risposte in maniera molto dettagliata, il pubblico e i presentatori di Striscia non sono ancora convinti della vera natura del gesto di Blanco. Chi conosce il cantante, sa che ha un temperamento violento e che, se perde le staffe, distrugge tutto quello che gli capita sotto tiro.

Questo aspetto caratteriale di Blanco è conosciuto anche da Amadeus, dal momento che lui stesso ha ammesso di conoscere bene l’artista. Inoltre, la lettera di scuse che Blanco ha scritto il giorno dopo non sembra esserlo per niente. L’ultimo Sanremo ha fatto parlare molto di sé ma, purtroppo, la maggior parte delle volte erano commenti negativi.