Giulia De Lellis è passata sotto il bisturi più volte | Parla l’esperto: un’altra persona

Giulia De Lellis, famosa influencer, non è rimasta immune al fascino dei ritocchini: ecco cosa si è rifatta secondo un parere esperto.

Nata a Zagarolo il 15 gennaio 1996, ma cresciuta a Pomezia, Giulia De Lellis è un’influencer che si è fatta conoscere per la sua partecipazione a Uomini e Donne nell’edizione del 2016, dove è stata corteggiatrice di Andrea Damante. Fin da subito il suo modo di fare è piaciuto a Maria De Filippi e anche al pubblico.

Chi ha seguito la trasmissione si ricorderà della sua storia col tronista: i due sono stati insieme dal 2016 al 2018 e convivevano a Verona. Tutto però è finito col tradimento di lui, che fece molto scalpore sul web. L’influencer ha scritto un libro che parla proprio di questa enorme delusione dal titolo Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza.

Dopo la storia con Damante, De Lellis ha frequentato per alcuni mesi il cantante Irama, poi ha conosciuto Andrea Iannone. I due sono stati al centro del gossip per molto tempo, fino a che, a inizio 2020, la loro storia è finita. A ottobre 2020 l’influencer si è fidanzata con Carlo Gussalli Beretta, digital project manager dell’azienda di famiglia.

I due oggi sono inseparabili e, a giudicare dalle foto che posta l’influencer, sono sempre in location da sogno, a partecipare a eventi esclusivi o semplicemente in vacanza. L’influencer ha finalmente ritrovato la felicità in amore dopo alcune storie andate male.

La carriera in TV

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, De Lellis approda alla seconda edizione del Grande Fratello VIP, poi l’anno successivo, nel 2018, viene chiamata a condurre Mai Dire Talk. Ormai la sua fama la precede: oltre che sui social, anche molti telespettatori l’apprezzano. Forte di questo successo fonda la linea d’abbigliamento Sol Wear Woman.

Dal 2018 è testimonial e stilista di Tezenis, brand col quale collabora tutt’oggi, poi nel 2019 viene scelta come brand ambassador di Maybelline. Continua poi la sua collaborazione con Gemma Galgani nel programma web Giortì.

Giulia De Lellis si è rifatta

Giulia De Lellis è molto seguita sui social e i suoi fan impazziscono per lei. Molti si sono chiesti se nel corso della sua vita si sia rifatta, ed ecco che è arrivata la risposta proprio da un famoso esperto: l’influencer è ricorsa a qualche ritocchino al viso per sistemare i lineamenti. A dirlo è stata Ilenia Furfaro, famosa beauty advisor ed esperta di chirurgia estetica.

Secondo Furfaro, De Lellis ha fatto il botox alla fronte e la rinoplastica al naso, come è evidente dal confronto delle foto di quando era più giovane. Inoltre l’influencer ha fatto un full face di acido ialuronico modificando mento, labbra e zigomi.