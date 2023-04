Katia Follesa: “Avevo vuoti e sonnolenza” | Il percorso contro la malattia

Katia Follesa ha raccontato come ha affrontato la malattia e il percorso che ha seguito per rimettersi in forma.

Katia Follesa è una delle comiche più apprezzate d’Italia. La donna si è fatta conoscere a Zelig partecipando insieme a Valeria Graci come duo comico. Le due hanno cominciato la loro carriera nel 2001 e hanno ottenuto la fama grazie al programma condotto storicamente da Claudio Bisio.

Le due hanno collaborato per molti anni in diverse trasmissioni come Scherzi a parte e Ale e Franz Sketch Show. Il duo si è sciolto nel 2012 per incomprensioni artistiche e personali; le due amiche non si parlano più da anni e non sono riuscite a chiarire i motivi dell’allontanamento.

La carriera di Katia è continuata in televisione sia come comica che come conduttrice, anche in Zelig Off. Nel 2017 è stata uno dei protagonisti della quarta stagione di Buona la prima! di Ale&Franz, poi ha condotto Junior Bake Off Italia al posto di Benedetta Parodi.

Molti l’hanno apprezzata in Cake star – Pasticcerie in sfida al fianco del pasticcere Damiano Carrara. Il programma è uno dei più seguiti di Real Time: la coppia di conduttori è riuscita a coniugare la simpatia di Katia Follesa con la professionalità del pasticcere e conquistare migliaia di telespettatori durante ogni edizione.

La malattia

Come chi segue la comica saprà bene, Katia Follesa soffre di un problema al cuore di cui ha sofferto anche il padre: si tratta della cardiomiopatia ipertrofica, una condizione a cui deve stare molto attenta. Lo ha rivelato nel corso di alcune interviste, spiegando che si tratta di un problema congenito che va gestito e controllato.

Proprio per questo motivo ha deciso di intraprendere una dieta che le ha fatto perdere ben 20kg e l’ha rimessa in salute. “Ho rinunciato a uno stile di vita pasticcione per essere più reattiva” ha spiegato, “perché spesso avevo vuoti e sonnolenza” ha concluso. Ora segue uno stile di vita regolare.

Katia Follesa: un percorso duro

Quello di Katia Follesa non è stato un percorso facile, ma è stato obbligato per via della sua condizione. La conduttrice ha infatti spiegato che oggi si tiene in forma facendo sport e seguendo una dieta preparatale da un professionista, specifica per il suo problema.

La comica è legata sentimentalmente al collega Angelo Pisani: i due si sono conosciuti a Zelig nel 2005 e la loro storia d’amore è nata proprio durante il programma. La coppia ha una figlia, Agata. Katia ha spiegato che dopo di lei non avrebbe voluto altri figli proprio a causa del problema congenito di cui soffre.