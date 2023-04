Noemi Bocchi è pronta per andare sull’isola dei famosi | Ilary Blasi è molto tesa

Momenti di tensione a pochi giorni dall’inizio de L’isola dei famosi: Noemi Bocchi potrebbe approdare nella trasmissione di Ilary Blasi.

I telespettatori attendono con ansia il prossimo 17 aprile. Perché? Ovviamente per il ritorno de L’isola dei famosi e soprattutto di Ilary Blasi sul piccolo schermo. Dopo un anno lontana dai riflettori la showgirl tornerà a condurre il reality. Si tratta di un momento molto atteso dopo la questione del divorzio con Totti.

La separazione sta affrontando di nuovo un momento molto difficile: i due faticano ad arrivare a un accordo e l’anno appena passato è stato molto complicato per entrambi. Tra interviste, frecciatine e mezze verità, l’ex coppia ha avuto a che fare anche con un gossip feroce e con continui botta e risposta al vetriolo.

La conduttrice ha ammesso che non vede l’ora di tornare in televisione e rimettersi in pista: L’isola dei famosi sarà un ottimo punto di partenza, visto che la showgirl conosce bene il format e sa come intrattenere gli spettatori. Le aspettative sono molto alte, ma ormai ci siamo quasi: pochi giorni e il programma tornerà in onda su Rai 2.

Oggi Blasi ha un nuovo amore e nulla potrebbe andare storto. O forse sì? Pare che l’idillio dell’isola potrebbe concludersi con l’arrivo di niente po’ po’ di meno che la nuova compagna di Francesco Totti: Noemi Bocchi.

Un’estranea sull’isola?

Oltre a Ilary Blasi ci sarà il ritorno di Alvin nei panni dell’inviato sull’Isola, mentre in studio troveremo Vladimir Luxuria ed Enrico Papi come opinionisti. Quest’anno, nonostante l’entusiasmo della conduttrice, l’edizione potrebbe rivelarsi una delle più dure da condurre: dopo le critiche al Grande Fratello VIP, Mediaset ha imposto un’importante cambio di rotta.

La produzione quindi dovrà adattarsi alle nuove direttive e cercare di contenere il più possibile gli incidenti. Anche per questo motivo sono state apportate delle modifiche al cast a pochi giorni prima dell’annuncio ufficiale. Ora si parla della possibilità di un’altra incredibile aggiunta.

Ilary Blasi trema

Il programma non è nemmeno cominciato e già è arrivata la prima frecciatina: è stata Vladimir Luxuria a lanciarla con l’intenzione di colpire Ilary Blasi. “Farei naufragare lei” ha detto l’opinionista riferendosi a Noemi Bocchi. “Sarebbe una grande sfida per Ilary Blasi riuscire a mantenere l’aplomb” ha continuato, rigirando il dito nella piaga.

La provocazione di Luxuria non ha ricevuto ancora risposta dalla conduttrice, ma in molti si chiedono se effettivamente la showgirl potrebbe accettare un’eventualità del genere. La situazione sarebbe senza dubbio tesa, a prescindere da come potrebbe mostrarsi al pubblico. D’altra parte è alquanto improbabile che la nuova compagna di Totti accetti: la donna è piuttosto restia a diventare protagonista del gossip.