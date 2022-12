Vincenzo Salemme in “Napoletano? E famme ‘na pizza!”: lo spettacolo da record al Teatro Manzoni

“Napoletano? E famme ‘na pizza!” è il nuovo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Vincenzo Salemme. Appuntamento dal 13 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 al Teatro Manzoni di Milano.

Vincenzo Salemme da record in “Napoletano? E famme ‘na pizza!”: 18 mila spettatori per 21 repliche.

Dopo aver fatto registrare il tutto esaurito nella prima parte (iniziata nel 2021) con numeri da record – 17 città, 100 repliche e più di 80 mila spettatori – Vincenzo Salemme è nuovamente in scena a grande richiesta con la sua pièce dal titolo “Napoletano? E famme ‘na pizza!“. Ad attenderlo, ora è Milano, al Teatro Manzoni.

Al centro, una confessione sincera sui cliché della napoletanità. Perché ogni buon napoletano deve saper fare le pizze, saper cantare, essere sempre allegro, amare il caffè bollente in tazza rovente, ogni napoletano che si rispetti deve essere devoto a San Gennaro, amare il ragù… e via così. Con gli stereotipi che rischiano di rendere la vita più simile ad una gabbia che ad un percorso libero e indipendente.

“Napoletano? E famme ‘na pizza!”: la parola a Salemme

Ma è così che Vincenzo Salemme, protagonista assoluto di questo spettacolo, parla e descrive la genesi, l’essenza e le caratteristiche di questo percorso culturale, storico, linguistico, tradizionale nella napoletanità.

“Napoletano? E famme ‘na pizza! è uno spettacolo che nasce dal mio libro uscito con lo stesso titolo. Titolo che fa riferimento ad una battuta di una mia commedia teatrale, “e fuori nevica”, nella quale uno dei personaggi chiede al fratello di dimostrare la sua presunta napoletanità facendogli una pizza (…).

Ma, allora, io che sono nato in provincia, a 30 km da Napoli, posso dichiararmi napoletano doc? Io che da bambino avevo paura di Napoli perché il proverbio recitava: “Vedi Napoli e poi muori!”, io che per recitare il teatro napoletano ho dovuto imparare a nascondere l’accento del mio paese, Bacoli, io che ho una casa a Roma, posso dichiararmi napoletano a tutto tondo? Questa è la domanda che ha ispirato lo spettacolo.

“Napoletano? E famme ‘na pizza!”, oltretutto, mi sembra anche il modo migliore per riassaporare l’atmosfera delle sale teatrali perché all’interno della rappresentazione ci sono alcuni dei pezzi più divertenti delle mie ultime commedie. È un omaggio a tutti quegli spettatori che mi hanno seguito nei decenni e che, spero, vogliano seguitare a farlo. È un modo per tornare a ridere ed emozionarsi tutti insieme con lo stesso sentimento di speranza nel futuro.

Un futuro che, nel caso di questo mio spettacolo, non dimentica le belle tradizioni del passato ma, anzi, ne fa un volano per immaginare un viaggio in avanti, un cammino libero e allegro verso il Domani.”

INFO

Orari

feriali ore 20,45 – domenica e 6 gennaio ore 15,30

sabato 17 dicembre ore 15,30 e 20,45

24 e 25 dicembre riposo

26 dicembre e 1 gennaio ore 17,30

31 dicembre ore 17,30 e 21,30

BIGLIETTI

da martedì a venerdì: Prestige € 35,00 – Poltronissima € 32,00 – Poltrona € 23,00 – Under 26 anni € 15,50

sabato, domenica e festivi: Prestige €39,00 – Poltronissima €35,00 – Poltrona €25,00 – Under 26 anni €17,50

31 dicembre ore 17,30: Prestige € 54,00 – Poltronissima € 40,00 – Poltrona € 30,00

31 dicembre ore 21,30: Prestige € 113,00 – Poltronissima € 90,00 – Poltrona € 63,00

Per acquisto

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/acquista-online/3176017

telefonicamente 027636901

circuito Ticketone