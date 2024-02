Fedez, torna da Giulia Valentina: la sua ex storica riappare proprio lì | Smascherato subito

La famosa influencer Giulia Valentina ‘torna’ nella vita di Fedez, la loro era stata una lunga relazione appassionata, tanto che vivevano…

Nel centro del vortice mediatico di questi ultimi mesi c’è spazio soltanto per Chiara Ferragni, i suoi problemi legali dovuti al cosiddetto Pandoro-Gate, Fedez e la loro presunta separazione definitiva. Tra la coppia non scorre più tutto fluido come un tempo e il rapper non ha preso le difese verso la moglie nell’ultimo appuntamento del podcast Muschio Selvaggio.

Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato proprio questo comportamento a spingere la Ferragni e Fedez a litigare e ‘costringere’ quest’ultimo a lasciare l’attico di City Life a Milano per trasferirsi altrove. In questi giorni, molte indiscrezioni rivelano che Fedez sarebbe tornato vicino ad una sua ex fiamma, ovvero Giulia Valentina.

Giulia è un’influencer, fashion blogger, firma del settimanale Grazia e conduttrice televisiva che, però, è diventata nota a praticamente tutti quando ha iniziato una relazione sentimentale con il rapper milanese. Nel 2013, Giulia e Fedez si sono incontrati e conosciuti all’uscita di The Club, un locale di Milano.

Da quel momento in poi i due hanno iniziato una relazione sentimentale che è durata per ben tre anni con addirittura il compimento del grande passo. Stiamo parlando del fatto che Fedez e Giulia sono anche andati a convivere. Tuttavia, il loro amore è terminato nel 2016 dopo che il rapper ha deciso di dedicarsi soltanto al lavoro.

Ritorno di fiamma per Fedez

Dopo che i due si sono lasciati, ognuno ha preso la propria strada. Come sappiamo il rapper ha conosciuto e sposato Chiara Ferragni, con la quale ha avuto due figli, e Giulia Valentina ha continuato la sua carriera imperterrita. Da sette anni ha una relazione con un uomo di cui non si sa nulla perché non fa parte del mondo dello spettacolo e, inoltre, Giulia è molto gelosa della sua privacy.

Nonostante le vite diverse e separate, pare che ci sia un ritorno tra Fedez e Giulia. O meglio, più precisamente un ritorno tra il rapper e i ricordi vissuti con l’influencer Giulia Valentina. Questo perché quando ha lasciato l’attico di City Life, Fedez ha preso una decisone drastica che ha stupito molti dei suoi fan.

La scelta del rapper

L’artista ha deciso di ritornare a vivere nel suo vecchio appartamento che ha condiviso con la sua ex per ben tre anni. Una scelta fatta con un metro di giudizio chiaro: stare il più possibile vicino ai suoi figli. Dal momento che l’appartamento si trova in centro a Milano le distanze non sono così grandi.

Ma la scelta del rapper di andare a vivere sotto il tetto che aveva condiviso con una sua ex tanto importante da andarci a convivere per tre anni potrebbe nascondere qualcosa. D’altronde, i motivi precisi per i quali Chiara Ferragni e Fedez si sarebbero lasciati non sono stati spiegati in modo del tutto chiaro. Anche se, forse, lo farà l’influencer durante l’intervista di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa in onda il prossimo 3 marzo.