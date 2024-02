Chiara Ferragni, annuncia ufficialmente la separazione: Fedez è fuori | Ricomincia da zero

Siamo arrivati agli ultimi colpi e Chiara Ferragni annuncia la fine del matrimonio con Fedez in modo esplicito. Ecco come lo ha ‘detto’.

Una bufera mediatica ha colpito Chiara Ferragni un paio di mesi fa e pare proprio che non abbia la minima intenzione di diminuire d’intensità o di allontanarsi del tutto. Oltre alle delusioni imprenditoriali ci sono anche quelle sentimentali e personali. L’influencer e imprenditrice italiana avrebbe fatto presente che tra lei e Fedez si sia rotto qualcosa, dicendolo a modo suo. Ma facendo un passo indietro, è dallo scorso dicembre che Chiara sta facendo i conti con diversi problemi partendo dal cosiddetto Pandoro-Gate, ovvero l’accordo tra le società Ferragni e Balocco fatto a Natale 2022-2023.

Questo riguardava le vendite dei Pandoro Pink Christmas che avrebbero contribuito a una donazione per l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Tuttavia, la donazione di ben 50.000 euro era stata già fatta mesi prima dalla stessa Balocco quindi sono iniziate delle discrepanze che sono finite sottoforma di multa da parte dell’Antitrust.

Innescato l’ordigno della non chiarezza da parte della Ferragni e dell’errore commesso con il prodotto dolciario, si è formata una reazione a catena che mette in dubbio anche le bambole e le uova di Pasqua sempre a suo nome. Infatti, rimasti scottati dalle vicende con la Balocco gli affezionati di Chiara inizierebbero ad avere grossi dubbi anche sull’acquisto di altri suoi prodotti per beneficenza.

L’influencer avrebbe fatto meglio a scindere definitivamente il suo lavoro dalla beneficenza e a prestare maggiore attenzione alle persone e alle clausole legate ai vari accordi. In tutto questo putiferio mediatico, tra la Ferragni e Fedez sembra proprio che qualcosa non vada. Abbiamo potuto vedere come i due abbiano trascorso le vacanze separati (avvenimento più unico che raro) e la storia pubblicata su Instagram che mostra la foto della mano della Ferragni senza nessun anello.

Chiara Ferragni in caduta libera

Le vacanze natalizie e i festeggiamenti per l’anno nuovo non sono stati dei migliori per Chiara Ferragni, l’imprenditrice che continua a perdere follower costantemente da quando è successo il Pandoro-Gate e la sua società è stata multata dall’Antitrust. Il suo profilo social ha sempre contato milioni di follower ed è sempre stato in salita.

Tuttavia, negli ultimi tempi in migliaia hanno smesso di seguirla facendo diminuire il suo trend e creando una curva in discesa piuttosto che in salita. In questo vortice di pessime notizie e numerose polemiche e critiche rivolte alla giovane donna, Chiara potrebbe non riuscire a sentire il sostegno del marito rapper.

Fedez pensa a tutt’altro

Mentre sua moglie è in balia dei media a causa dello scandalo del Pandoro, Fedez ha scatenato una bufera di polemiche durante la recente intervista a Muschio Selvaggio con Marco Travaglio. Nella puntata di ieri (19 febbraio) del podcast si è acceso lo scontro tra il rapper e il direttore de Il Fatto Quotidiano in merito ad una presunta non pervenuta simpatia (per non dire odio) da parte di Fedez nei confronti di Selvaggia Lucarelli. Nonostante la giornalista non fosse presente all’intervista è stata al centro della discussione per tutta la durata della puntata.

Fedez ha affermato che non è contro la Lucarelli per il caso Pandoro (eclissando la questione della moglie in maniera evidente) ma perché lei e Serena Doe hanno detto che lui è guarito dal cancro al pancreas solo perché è ricco. Per tutta risposta Travaglio ha affermato che Fedez è in collera con Selvaggia perché la giornalista ha fatto diventare Chiara Ferragni la nuova Wanna Marchi. Uno scontro acceso che forse vedrà la Lucarelli intervenire di presenza.