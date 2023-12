“Guadagni soldi e fai morire i giovani…”, Naike Rivelli si scaglia contro Chiara Ferragni | Parole al vetriolo

Naike Rivelli torna all’attacco su Chiara Ferragni, questa volta non la prendere alla leggera e condanna il gesto.

Naike Rivelli, ormai conosciuta critica sociale e attivista digitale, ha scosso il web ancora una volta con un’intensa critica nei confronti dell’influencer Chiara Ferragni, amata e seguita da migliaia di fan in tutto il mondo.

Mentre la rete continua a dibattere sulla validità dell’influenza dei creatori di contenuti online, Naike ha deciso di concentrare la sua attenzione su Chiara. La recente azione della blogger, che ha destato preoccupazione nella comunità online, è stata duramente criticata da Naike, la quale, con un tono impassibile ma incisivo, ha condannato il gesto della giovane influencer.

Il confronto tra le due personalità online ha portato alla luce domande cruciali riguardo all’autenticità e alla responsabilità delle influenze digitali. Mentre i follower della Ferragni difendono la loro icona, affermando che sia solo umana e soggetta a errori, i sostenitori di Naike plaudono alla sua franchezza nel sollevare questioni importanti riguardo alla responsabilità degli influencer.

La polemica sollevata da Naike continua a dividere le opinioni sulla rete. Mentre alcuni chiedono una presa di coscienza da parte degli influencer, altri difendono il diritto alla fallibilità umana di queste figure pubbliche.

La battaglia di Naike

Celebre per il suo impegno a favore dell’etica vegan, della sostenibilità ambientale e della lotta contro la crudeltà verso gli animali, temi per cui ha già avuto un diverbio con la nota influencer, la sua voce si leva come un’eco per promuovere l’uso di prodotti di origine naturale, respingendo categoricamente quelli testati sugli animali e impegnandosi nella sensibilizzazione del pubblico su questa delicata tematica. Il suo sostegno alla causa vegan ha contribuito a sollevare il dibattito su come le nostre azioni quotidiane possano impattare il pianeta e gli esseri viventi che lo abitano.

Da anni, Rivelli si impegna, inoltre, attivamente nella lotta contro il cibo spazzatura, sottolineando l’importanza di un’alimentazione sana sia per il benessere individuale che per la salute del pianeta. Il suo sostegno a una dieta basata su ingredienti naturali e sostenibili si è dimostrato un faro nell’industria alimentare, incoraggiando molti a riflettere sulle scelte quotidiane e ad adottare abitudini più consapevoli.

Il video: cosa è successo

L’episodio è scaturito da un video promozionale realizzato con Fedez e Chiara Ferragni, sulla promozione del Mc Donald a 3 euro della scorsa settimana. Il video è stato postato, poi, da Naike stessa, che ha aggiunto una parte in seguito in cui si dichiara apertamente a sfavore di questa sponsorizzazione di “cibo spazzatura” invitando tutti a mangiarlo, guadagnando nel frattempo molti soldi.

“Guadagnare tanti soldi invogliando i giovani a mangiare tanto cibo spazzatura”, afferma Naike, cui segue un ulteriore video di Matteo Gracis, che esplica ancora meglio l’intolleranza e la non accettazione per l’enorme fila di gente in tutti i Mc Donald, sottolineando la sua disapprovazione.