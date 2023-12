Ida Platano, altro che tronista: per lavorare si sporca le mani | Ha iniziato facendo…

La nuova ex tronista di Uomini e Donne Ida Platano è tutt’altro che una reginetta da trono, il suo lavoro è molto faticoso.

Il famoso dating show di Canale 5 ha una nuova tronista: si tratta di Ida Platano che ora avrà un ruolo diverso nelle dinamiche di Uomini e Donne, programma televisivo condotto da Maria De Filippi. Il mondo di Ida, però, non è sempre stato patinato e luccicante come quello dello spettacolo. Anzi: esattamente il contrario.

La Platano arriva da una realtà ben diversa, avendo iniziato la sua vita adulta con un lavoro tutt’altro che facile e leggero. La donna è entrata nel mondo dello spettacolo per potersi far conoscere e rendere noto il suo vero lavoro per il quale, i primi tempi, ha faticato molto quotidianamente per riuscire ad acquisire quell’esperienza tale da poterle permettere di raggiungere il suo vero obiettivo.

Nonostante stia avendo successo nel piccolo schermo, Ida ha un passato sì faticoso e, per alcuni, degradante, ma anche e soprattutto gratificante. D’altronde, la Platano è partita dal basso per poter raggiungere il suo obiettivo lavorativo finale. Non potete immaginarvi quale sia il vero lavoro di Ida Platano al di fuori del mondo della televisione.

Si tratta di un lavoro duro, faticoso, per il quale ci si sporca le mani e ci si provoca anche dolorose vesciche e antiestetici calli. Ida stessa ha rivelato che, durante i primi tempi del suo nuovo lavoro, non faceva altro che: “spazzare per terra”. Il suo lavoro non è certo quello di stare seduta con le mani in mano, anzi: per lei sporcarsi le mani non è poi un così grosso problema. La fatica c’è stata, ma è stata anche ricompensata.

Il vero lavoro di Ida Platano

Oltre al mondo di Uomini e Donne, Ida Platano è legata anche (se non di più) ad un altro mondo. Oltre ad essere una tronista ed influencer, Ida ha anche un negozio di parrucchieri in provincia di Brescia, a Bagnolo di Mello. Il negozio si chiama Maison Glamour ed ha faticato molto per arrivare ad essere proprietaria di un suo salone di parrucchieri.

La Platano ha fatto la classica gavetta che tutti fanno nel settore imprenditoriale dei loro sogni, per poter poi, un giorno, avere quello che desiderano da sempre. I primi tempi in cui si è cimentata nel mondo dei parrucchieri, Ida si limitava a lavare i capelli e a spezzare a terra, dal momento che non aveva nessun tipo di esperienza.

Ida Platano oggi

Dopo diversi anni di dure fatiche ed enormi sacrifici, Ida può finalmente ritenersi soddisfatta e godere del suo risultato finale. Partendo dal basso, la Platano è riuscita a raggiungere il suo scopo principe, senza mai mollare anche nei diversi momenti difficili. La donna stessa ha affermato: “La determinazione mi ha portato dove sono, ma non è stato facile”.

La forza di volontà e l’amore per questo lavoro hanno supportato Ida Platano nel suo percorso formativo nel mondo dei parrucchieri, facendole ottenere il suo obiettivo. D’altronde, lo sappiamo: il duro lavoro ripaga sempre e Ida Platano ha dimostrato di essere una donna che ha sempre lavorato sodo, sporcandosi le mani e faticando molto, pur di raggiungere il suo obiettivo finale.