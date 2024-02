Cambio dell’ora, segnati la data: coincide con un evento importante | Potresti dimenticartene

Quest’anno conviene segnarsi il giorno del cambio dell’ora da solare a legale perché coincide con un evento importante e potresti perdertela.

Come ogni anno, anche nel 2024 torna l’ora legale: a fine marzo gli italiani dovranno spostare le lancette un’ora in avanti, col risultato che dormiranno un’ora in meno.

Da anni si parla di abolire il cambio ora, ma ancora si è fermi e gli anni della pandemia hanno rallentato l’iter legislativo. Un altro problema è che gli Stati dell’Unione si trovano a diverse latitudini e per alcuni il cambio ora farebbe comodo.

In Italia per esempio molti preferiscono tenere l’ora legale, in modo da avere più ore di luce da sfruttare nel tardo pomeriggio, quando le persone escono da lavoro.

Sono in tanti a non sopportare più questo cambio, e quest’anno rispettarlo sarà ancora più difficile: il cambio ora coinciderà infatti con un evento molto importante, tanto che le persone potrebbero dimenticarsi di aggiornare gli orologi.

I vantaggi dell’ora legale

Nei Paesi alle stesse latitudini dell’Italia, cioè nel Sud dell’Europa, la preferenza è tenere l’ora legale e abolire il cambio con l’ora solare. Passando definitivamente all’ora legale si guadagna un’ora di luce (e quindi di calore) ogni giorno, e questo consentirebbe al nostro Paese di risparmiare sui consumi di energia. Avere un’ora in più di luce significa anche migliorare il benessere dei cittadini, i quali avrebbero più tempo per fare attività all’aperto anche dopo lavoro.

La soluzione di cui si discute da tempo potrebbe essere quella di lasciare che ogni Paese scelga il tipo di orario da usare, ma a quanto pare non si è ancora arrivati a un vero e proprio accordo, quindi sta rimanendo tutto fermo. Quest’anno il cambio dell’ora sarà ancora più difficile, perché coincide con un evento che potrebbe confonderci.

Attenzione al cambio ora: coincide con…

Quest’anno il cambio ora avverrà tra il 30 e il 31 marzo, e coinciderà proprio con una festività molto importante: la Pasqua! Bisognerà stare molto attenti perché si rischia di dimenticarsene, presi come si è dai festeggiamenti. Come ogni anno, le lancette delle ore degli orologi dovranno essere posizionate un’ora in avanti, facendoci perdere purtroppo un’ora di sonno. Ma niente paura: oggi ormai gli smartphone e gli smartwatch si aggiornano da soli.

Gli unici orologi che andranno aggiornati a mano sono quelli meccanici, per l’appunto, e le eventuali sveglie meccaniche, se le usate ancora. Forse il 31 marzo vi sveglierete con un po’ di sonno in più, soprattutto se avete fatto serata fino a tardi il giorno prima, ma vi tirerete su il morale con il pranzo di Pasqua. Colombe e cioccolata riempiranno le tavole degli italiani che, infastiditi dal cambio ora, sfogheranno la propria frustrazione sul cibo.