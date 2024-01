L’influenza non ti passa? Forse perché stai mangiando questo cibo: un veleno inaspettato | Toglielo subito dalla dieta

A volte sembra che l’influenza non passi e non sappiamo che stiamo mangiando un cibo che ci fa stare peggio. Da evitare quando si sta male.

Ora che le temperature si sono fatte più basse e l’inverno è entrato nel vivo, è facile prendere un malanno: chiusi in ambienti pieni di gente, basta uno starnuto e l’influenza è dietro l’angolo.

In questi giorni gli ambulatori dei medici di base sono pieni di persone con tosse, raffreddore e in alcuni casi anche febbre, e sembra che quest’anno i malanni durino ancora di più.

Chi lavora a contatto col pubblico è il più esposto al rischio, ma questo non significa che gli altri siano immuni: purtroppo basta davvero poco per stare male.

Molti poi non sanno che c’è un alimento che può addirittura peggiorare la nostra situazione quando siamo influenzati, e che andrebbe evitato assolutamente.

Combattere l’influenza

Per combattere l’influenza la prima cosa da fare è riposarsi. Sembra banale, ma è così: il corpo sta usando molte risorse per sconfiggere il virus influenzale e ha bisogno di avere tutte le forze a disposizione. Evitate quindi di fare gli “eroi” e andare ugualmente a lavoro: oltre al fatto che la malattia durerà sicuramente di più, rischiate di contagiare i vostri colleghi. A meno che non sia assolutamente necessario, non recatevi in ufficio; se proprio dovete andare, mettete almeno una mascherina come dispositivo di protezione e lavate frequentemente le mani.

Rimangono poi tutti i “consigli della nonna” che son sempre validi, ovvero bere molto, stare al caldo e assumere vitamina C. Non tutti sanno però che, oltre a preferire certi alimenti ricchi di sostanze nutrienti, c’è un cibo che va evitato come la peste. Visto che è comunissimo lo potreste star mangiando proprio in questo momento senza neanche sapere che è come un veleno per voi. Se avete l’influenza, smettete subito di mangiarlo.

Non mangiare questo alimento

Più che di un singolo alimento si tratta di una categoria di cibi che, durante l’influenza, possono peggiorare la situazione. Parliamo di tutti quegli alimenti molto elaborati, come merendine e pasti confezionati, oppure con molto zucchero o molti grassi, come i fritti. Ma perché non andrebbero mangiati con l’influenza? Il motivo è molto semplice: essendo complessi, il corpo fa fatica a digerirli e questo toglie energia che serve invece a combattere la malattia.

È sempre meglio preferire cibi semplici, soprattutto frutta e verdura, e scegliere alimenti ricchi di fibre come la pasta o i cereali integrali. Può sembrare strano, ma una dieta sana durante la malattia può velocizzare significativamente i tempi di guarigione. Ovviamente questo tipo di dieta andrebbe preferita sempre, anche quando non si ha l’influenza, perché fornisce enormi benefici al nostro corpo.