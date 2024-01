Riscaldamento poco funzionante, devi controllare questo colore: lo vedi subito sul calorifero | Risolvi con un tocco

Il tuo calorifero non riscaldi abbastanza la casa? Potrebbe essere un problema sotto i tuoi occhi, risolvi controllando questo colore.

L’anno nuovo è ormai scattato e siamo entrati nei mesi più freddi dell’anno. Questo periodo comporta una lunga lista di disagi per i cittadini, che a causa delle basse temperature sono costretti a provvedere con riscaldamenti adeguati, spesso sborsando molti soldi di tasca propria. Anche fra le mura di casa la guerra non si arresta.

L’inverno ci obbliga a riscaldare l’ambiente domestico con i caloriferi – ad eccezione di chi ha a disposizione un camino -, ma tenerli accesi continuamente non è proprio la scelta giusta: finiremmo per spendere un patrimonio in bolletta energetica. C’è poi il problema ambientale, che impone un limite massimo di utilizzo delle caldaie per limitare i consumi.

Di fronte a questo scenario apocalittico, dove ogni soldi risparmiato è preziosissimo considerando le gravi spese quotidiane che devono accollarsi gli italiani, potresti addirittura notare che il tuo calorifero non riscalda la casa in maniera efficiente. Non solo rimani di meno al caldo, ma la bolletta sale.

L’unica via di scampo pare sia tenere d’occhio un certo dettaglio dei caloriferi stessi, una caratteristica che può incidere sul loro rendimento e quindi sulla tua necessità di alzare ancora di più il termostato. Per assicurarti una prestazione impeccabile del tuo impianto di riscaldamento, devi controllare il colore.

Il trucco per risparmiare

Ci sono vari metodi che puoi applicare per dare un limite al consumo di energia per i riscaldamenti casalinghi, senza però rinunciare al confortevole calduccio di casa. Devi anzitutto gestire i caloriferi e chiudere quelli di cui non hai bisogno in un determinato momento. Se intendi riscaldare solo il salotto, chiudere gli altri caloriferi ti farà risparmiare moltissimo.

Devi inoltre assicurarti che l’impianto in toto sia ben funzionante e che non ci siano perdite o guasti alla caldaia; particolare attenzione per gli impianti più datati, che andrebbero controllati ciclicamente. Infine, un ultima procedura per salvare fino al 25% dei tuoi consumi riguarda il colore dei caloriferi.

Colore per calore

Può sembrare una esagerazione ma non lo è: il colore dei tuoi caloriferi influisce sul loro rendimento. Il tipo di verniciatura ed il colore stesso possono schermare il calore in maniera diversa e portarti un consumo maggiore – e quindi più spese. Il tipo di vernicia più dispendiosa è quella lucida, che diminuisce il rendimento del calorifero fino al 25%.

Si predilige quindi una vernice opaca, ma che dire per quanto riguarda i colori? La verniciatura più efficiente in termini di trasmissione del calore è il nero opaco, seguito dal ben più frequente bianco opaco. Fra i due c’è una differenza minima dell’1%, dunque in questo caso potrete dare priorità alla bellezza del colore, piuttosto che al risparmio.