Fedez, l’ennesimo passo falso: sta perdendo tantissimi soldi per colpa di… | Lo scoop di Corona lo inchioda

Ennesimo passo falso per Fedez, la situazione non sembra migliorare per il rapper che adesso pare stia perdendo molti soldi per colpa di…

Il rapper italiano, da tempo al centro dell’attenzione per la sua vita privata, sembra affrontare un’altra fase difficile. Mentre molti pensavano che le sue vicende personali, come il divorzio dalla celebre influencer Chiara Ferragni, potessero essersi calmate, emergono nuove complicazioni.

La fine del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni ha tenuto incollati gli spettatori ai loro schermi, alimentando dibattiti e speculazioni. Tuttavia, la situazione sembra essersi evoluta ulteriormente. Seguire le tracce digitali di questa coppia una volta apparentemente perfetta rivelano ora un’altra storia.

Un’occhiata alle loro attività sui social media suggerisce un distacco evidente: uno non segue più l’altro, i commenti pubblici sono diventati scarsi e in alcuni casi sembra che uno dei due possa aver bloccato l’altro.

Questa nuova fase ha sollevato domande su cosa sia realmente successo dietro le quinte di questa famosa coppia, alimentando speculazioni su eventuali nuovi sviluppi. Inoltre, una perdita finanziaria sta minando il portafoglio di Fedez: il podcast “Muschio Selvaggio”.

L’Espansione di Boem sotto il nuovo management

Boem, la startup fondata da Leonardo Del Vecchio insieme a Fedez e Lazza, sta per intraprendere una nuova fase di crescita con un aumento di capitale di 3 milioni di euro, che segna l’entrata dell’imprenditore come azionista di maggioranza. Due mesi fa, il quotidiano finanziario ItaliaOggi ha sostenuto che il progetto non stava ottenendo il successo sperato. Nonostante le prime sfide incontrate sul mercato con la distribuzione della loro bevanda allo zenzero “hard seltzer”, caratterizzata da poche calorie e un modesto contenuto alcolico, l’azienda si prepara a una svolta significativa.

Con l’aumento di capitale, Boem accoglie anche un nuovo management guidato da Edoardo Tribuzio, ex founder di Mymenu, nel ruolo di CEO, e Matteo Giannetti, ex marketing manager dei Premium Spirits di Campari Italia, come CMO. Questo cambio di leadership è mirato a rinvigorire la presenza sul mercato, proiettando la bevanda in migliaia di locali in tutta Italia e sugli scaffali dei principali supermercati.

Una sfida nel mercato delle bevande

Nonostante gli ostacoli iniziali, c’è fiducia nel potenziale di crescita, soprattutto considerando l’entusiasmo degli investitori, tra cui Del Vecchio e le famiglie di Fedez e Bernabei. Mentre negli Stati Uniti gli “hard seltzer” stanno guadagnando terreno, in Italia la situazione è più complessa.

Boem ha introdotto sul mercato una bevanda che si propone come “fun and flexible”, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla salute e alla sostenibilità. Tuttavia, il mercato italiano si dimostra ancora restio all’adozione di questo genere di prodotti. Nonostante ciò, l’investimento di Del Vecchio e il nuovo impulso dato dal management potrebbero segnare una svolta significativa per Boem, aprendo nuove opportunità di crescita e consolidamento nel settore delle bevande.