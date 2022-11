The White Lotus 2, inizia a farsi pesante la mancanza di ingegno nella narrazione. Recensione episodio 4

Arrivati a metà strada, la seconda stagione di The White Lotus potrebbe essere un po’ troppo fuori rotta rispetto al proprio interesse.

Quando la maggior parte delle persone va in vacanza, vuole sperimentare i panorami e i sapori che caratterizzano un nuovo ambiente. Vogliamo conoscere la diversità delle persone che vivono in paesi diversi, o vogliamo cogliere le caratteristiche culturali che contraddistinguono un territorio.

La maggior parte delle volte queste cose si fanno in compagnia di amici o di persone care, e questo aspetto di socialità del viaggio contribuisce a trasformare l’esperienza in qualcosa che si ricorderà con affetto per gli anni a venire. Se fossimo tutti come i personaggi della seconda stagione di The White Lotus, però, nessuna di queste cose risulterebbe così importante.

Sarebbe estremamente importante fare sess0 orale con una prostituta o nascondere al proprio coniuge una scappatella. Arrivati a metà della singolare satira a livello sociale di Mike White, è chiaro che questi personaggi sono più eccitati degli adolescenti durante le lezioni di matematica.

Ognuno ha bisogno di un pezzo di qualcun altro, e anche se questo crea scenari umoristici e conversazioni imbarazzanti, la mancanza di ingegno nella narrazione di questa stagione comincia a impallidire rispetto al brillante primo atto della serie risalente all’estate del 2021.

Verrebbe da pensare che la preoccupazione principale sia quella di eccitarsi o di incontrare il proprio nuovo amante sotto il sole della Sicilia, mentre invece non è proprio così. Harper (Aubrey Plaza) è arrabbiata con Ethan (Will Sharpe) in seguito alla scoperta da parte di quest’ultimo dell’infedeltà commessa la notte precedente, scatenata dal rapporto a tre di Cameron (Theo James) con Lucia e Mia (Simona Tabasco e Beatrice Grannò).

Dom (Michael Imperioli) non vede l’ora di tornare in sella e di sentire il corpo femminile in carne e ossa dopo aver giurato di aver superato la sua dipendenza dal sesso. Lo vediamo in una stanza d’albergo, nella sua disgustosa solitudine, confinato nelle rigide restrizioni del porno su Internet, mentre suo figlio Albie (Adam DiMarco) si fa fare servizietto nella stanza accanto.

Tanya (Jennifer Coolidge) cerca un po’ di compagnia affiancandosi a un gruppo di festaioli queer locali dopo il periodo sabatico preso da Greg (Jon Gries), ma anche a lei viene garantita una certa attività sessuale su suggerimento dei suoi nuovi amici. E Portia scopre di essere più interessata alle avances di un focoso inglese appena arrivato, Jack (Leo Woodall), piuttosto che continuare a perseguire le sue velleitarie interazioni con Albie.

Avete colto tutto questo? O vi è sembrato che tutto si mescolasse in un potpourri di erotismo? Guardando tutte queste storie singolarmente, sembrano avere un discreto valore e hanno tutte qualcosa da dire sul modo in cui queste coppie eterosessuali alimentano i peggiori istinti l’una dell’altra. Tuttavia, se considerata come un lavoro corale, la direzione che questa stagione dello show sta prendendo adesso, quando siamo arrivati al penultimo episodio, risulta un po’ deludente.

La prima stagione era un meraviglioso miscuglio di critiche sul modo in cui i ricchi trattano i dipendenti del settore, sulla lotta degli adolescenti per trovare il loro scopo, sulla natura disgustosa dell’imperialismo americano e sul modo in cui l’omofobia è radicata nella gelosia, oltre a tanti altri argomenti affascinanti.

Questa stagione ha una visione artificiale e assomiglia in modo inquietante a una cronologia di ricerca su Internet che potrebbe fare un adolescente. La mancanza di varietà nella narrazione e nella creazione dei personaggi è spesso compensata dal puro fattore di intrattenimento che viene somministrato al pubblico minuto per minuto. L’arguzia della scrittura è ancora qualcosa di raramente eguagliabile rispetto a qualsiasi altra serie attualmente in onda in televisione, ma questo basta?

Scene come quella in cui Mia somministra al pianista d’albergo Giuseppe (Federico Scribani) un’overdose potenzialmente letale di un farmaco su ricetta al posto del viagra o quella in cui Bert (F. Murray Abraham) chiede a Dom se è invidioso delle avventure sessuali di Albie in Italia, faranno sicuramente ridere anche i fan più incalliti della comicità anche in una stanza vuota.

Ma non sono solo le battute e la qualità di queste ultime a rendere leggendaria una serie drammatica. A soli tre episodi dalla fine della seconda stagione, The White Lotus si è messo in una posizione in cui il climax potrebbe essere compromesso dalla mancanza di una costruzione significativa della storia.