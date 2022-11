1899 stagione 2, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo

Dopo aver divorato la nuova serie Netflix 1899 ideata e realizzata dai creatori di Dark, siamo più che pronti per il secondo capitolo… per fare chiarezza, (forse).

(*Attenzione, l’articolo contiene importanti spoiler su 1899*)

Se avete visto e amato Dark, il rompicapo tedesco sui viaggi nel tempo uscito qualche anno fa, allora probabilmente avrete divorato subito anche 1899 di Netflix. Si tratta della stessa regia, quella di Jantje Friese e Baran bo Odar, ma non si tratta di una semplice imitazione. Non lo è affatto.

Ambientato a bordo di una nave passeggeri di nome Kerberos, 1899 è un epico dramma d’epoca che mette in piedi un nuovo mistero con un cast internazionale che si immerge direttamente in tutto il mistero, la fantascienza e l’orrore che ci si aspetta da uno show come questo. Mistero su mistero, con un numero di passati segreti e di eventi inspiegabili superiore a quelli immaginabili persino per il più complicato dei puzzle, 1899 potrebbe essere una nuova serie rivelazione.

Se questa serie si rivelerà popolare anche solo la metà di Dark, è probabile che vengano realizzate più stagioni. Ma finché Netflix non confermerà la seconda stagione, salite a bordo per scoprire tutto quello che c’è da sapere su 1899.

Data di uscita di 1899 stagione 2?

Le riprese della prima stagione sono durate circa sei mesi, da maggio 2021 a novembre 2021, il che significa che da allora è trascorso un anno intero fino all’uscita effettiva in onda nel novembre 2022.

In base a questa cronologia, la seconda stagione arriverà probabilmente nel 2024 se, o quando, 1899 sarà rinnovata. Sempre che il rinnovo arrivi in tempi brevi. Altrimenti, in questo momento, la data prevista sarebbe quella del 2025.

Si tratta di una serie che per funzionare ha bisogno di molti meccanismi ad orologeria, e questo richiede tempo, così come i numerosi e sontuosi effetti speciali. La prima stagione è stata ambientata principalmente a bordo di un transatlantico condannato, mentre la seconda stagione sarà presumibilmente ambientata… da qualche altra parte.

Ci tornerà nel cast di 1899 stagione 2?

Il cast della seconda stagione di 1899 dipende di solito da chi sopravvive alla prima stagione, ma dato l’amore di questo show per il viaggio nel tempo e per la fantascienza, anche i personaggi “morti” potrebbero in qualche modo tornare. E se siete arrivati alla fine dell’ultimo episodio, sapete esattamente cosa si intende.

Per questo motivo, ecco i principali candidati che potrebbero essere protagonisti della seconda stagione di 1899:

– Emily Beecham nel ruolo di Maura Franklin

– Aneurin Barnard nel ruolo di Daniel Solace

– Andreas Pietschmann nel ruolo di Eyk Larsen

– Miguel Bernardeau nel ruolo di Ángel

– José Pimentão: Ramiro

– Isabella Wei: Ling Yi

– Gabby Wong: Yuk Je

– Yann Gael: Jérôme

– Mathilde Ollivier: Clémence

– Jonas Bloquet: Lucien

– Rosalie Craig: Virginia

– Maciej Musiał: Olek

– Clara Rosager: Tove

– Lucas Lynggaard Tønnesen: Krester

– Maria Erwolter: Iben

– Alexandre Willaume: Anker

– Tino Mewes: Sebastian

Potremmo elencare altri potenziali membri del cast, ma la Kerberos è una nave molto grande e c’è poco tempo per contare tutti i passeggeri. Quelli che si sono buttati in mare probabilmente sono andati perduti, a dire il vero.

Quello che possiamo dire, però, è che verso la fine compare un altro personaggio che, immaginiamo, avrà un ruolo importante nella seconda stagione. Si tratta di Ciaran, il fratello di Maura, che si scopre avere il controllo dell’esperimento Prometheus.

Mentre è a capo del mondo virtuale che ha tormentato i nostri eroi nella prima stagione, non si sa ancora quanto potere abbia a bordo dell’astronave 2099 su cui ci siamo ritrovati nei momenti finali della serie. Finora lo si conosce solo attraverso le parole che appaiono su uno schermo, apparentemente digitate in un altro luogo. Si trova sull’astronave? Da qualche altra parte? Il tempo ce lo dirà.

1899 stagione 2 trama: cosa succederà nella seconda stagione?

I dettagli sulla trama della seconda stagione di 1899 saranno scarsi fino a quando non verrà ufficializzato il rinnovo, ma visto il successo del trailer, ci si aspetta un grande interesse per questo show durante il primo mese, momento chiave in cui i numeri significano tutto.

Per contestualizzare il trailer, NetflixLife.com ha fatto notare che il promo di 1899 è stato visto più di otto milioni di volte, mentre altri che sono usciti nello stesso periodo sono stati visti in misura decisamente inferiore, tra cui Young Royals seconda stagione e Wednesday, che hanno avuto rispettivamente più di un milione e cinque milioni di visualizzazioni.

La ragione per cui è fondamentale parlare di questi numeri è che il co-creatore Jantje Friese ha dichiarato che sta progettando di realizzare più stagioni di 1899 solo se la prima verrà accolta positivamente. Quindi, se vi piace quello che avete visto finora, iniziate ad abbuffarvi!

Come tutti coloro che hanno terminato la prima stagione sanno già che la seconda promette enormi cambiamenti, non ultimo un salto temporale di 200 anni, quando i nostri eroi si renderanno conto di non essere più nel 1899, ma di essere in viaggio tra le stelle per una missione non ancora rivelata.

Abbiamo un trailer di 1899 stagione 2?

A meno che non arrivi un altro grande colpo di scena a cambiare tutto, non aspettatevi di vedere un filmato della seconda stagione di 1899 almeno fino all’inizio del 2024. Sempre che la serie venga rinnovata per un altro viaggio in alto mare.