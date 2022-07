Bridgerton 3, il teaser punta i riflettori sulla nuova coppia romantica protagonista

Netflix condivide un video dietro le quinte dell’inizio della produzione della terza stagione di Bridgerton, con il primo sguardo ai membri del cast che ritornano.

Un video dietro le quinte della produzione della terza stagione di Bridgerton mostra per la prima volta i membri del cast che ritornano, in particolare i nuovi protagonisti romantici.

Bridgerton, che ha debuttato con la prima stagione su Netflix nel dicembre 2020, è una delle serie più popolari della piattaforma di streaming, basata sull’omonima serie di romanzi d’amore dell’autrice Julia Quinn, la serie è un dramma ambientato nel mondo del ton, la comunità dell’alta borghesia dell’Inghilterra della Reggenza.

Seguendo il formato dei romanzi originali, ogni stagione esplora la ricerca dell’amore da parte di un membro della famiglia Bridgerton, raccontata dalla giornalista di gossip Lady Whistledown.

La prima stagione si è concentrata sullo sbocciare dell’amore tra la figlia maggiore Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) e il bel libertino Simon Basset, Duca di Hastings (Regé-Jean Page), dopo che i due decidono di fingere una relazione.

La seconda stagione ha cambiato prospettiva, passando a quella del figlio maggiore Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) che entra in un torrido triangolo amoroso con le sorelle Kate (Simone Ashley) e Edwina Sharma (Charithra Chandran).

La terza stagione di Bridgerton, la cui première è prevista per il 2023, si concentrerà sulla complicata relazione tra gli amici d’infanzia Colin Bridgerton (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan), che si è rivelata essere la scrittrice dietro lo pseudonimo di Lady Whistledown.

Netflix ha condiviso un video dietro le quinte dove annuncia che la terza stagione di Bridgerton è ufficialmente in produzione. Il video si apre con molti membri del cast che tornano a fare il segno della pace e poi lo capovolgono per mostrare il numero 3.

In seguito la Newton apre una carrozza e si mette in contatto con il pubblico, apre una carrozza per rivelare Coughlan, annunciando l’inizio ufficiale della produzione prima che lui la raggiunga, presumibilmente per cavalcare insieme verso il tramonto.

Welcome back to Bridgerton! Season 3 is officially in production pic.twitter.com/t24N0wX4KT — Netflix (@netflix) July 20, 2022

Concentrandosi sulla storia d’amore tra Colin e Penelope in questa stagione, la serie salterà direttamente al quarto romanzo di Julia Quinn, Un uomo da conquistare del 2002. Questo significa che, per ora, salterà la storia d’amore di Benedict Bridgerton (Luke Thompson). Alcuni hanno ipotizzato che la sua storia d’amore si svolgerà in concomitanza con la loro nella terza stagione, anche se non si sa se il suo interesse amoroso sia stato scritturato, dato che questo personaggio non è mai apparso nella serie.

Questo nuovo video sembra però indicare che non andrà così, concentrandosi in modo così sicuro su Penelope e Colin, sembra che si stia puntando sul fatto che la coppia sia il fulcro di questa stagione.

Questo ha senso, considerando che lo show è così popolare che è già stato rinnovato anche per la quarta stagione, quindi hanno tutto il tempo per raccontare la loro storia generale come necessario.