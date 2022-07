House Of The Dragon, il trailer esteso mostrato al Comic-Con prepara la guerra con i Targaryen

In vista della première di agosto, HBO rivela un trailer esteso per la sua attesissima serie prequel di Game of Thrones, House of the Dragon.

HBO svela il trailer esteso di House of the Dragon, presentato al San Diego Comic-Con. La serie in arrivo è un prequel della serie fantasy Game of Thrones e si concentrerà sull’ascesa (e l’eventuale caduta) della Casa Targaryen.

Come il suo predecessore, House of the Dragon si basa su uno dei romanzi dell’autore George R.R. Martin; tuttavia, mentre Game of Thrones copre (quasi) l’intera serie di Cronache del ghiaccio e del fuoco, il prequel attingerà invece da Fuoco e sangue, il romanzo di accompagnamento di Martin che è una storia scritta della Casa Targaryen.

House of the Dragon è il primo dei numerosi spinoff di Game of Thrones previsti. Si svolge centinaia di anni prima della serie principale, quando il pacifico re Viserys I (Paddy Considine) siede sul Trono di Spade.

Una delle domande più importanti riguarda chi sarà il successore di Viserys alla corona: suo fratello Daemon (Matt Smith) o sua figlia Rhaenyra (Milly Alcock e Emma D’Arcy). Si dice che House of the Dragon ripercorra la storia che porta alla famigerata Danza dei Draghi, la guerra civile dei Targaryen che ha fatto a pezzi il Continente Occidentale.

In vista della première di agosto, la HBO ha iniziato a togliere il sipario su ciò che ci possiamo aspettare dall’attesissima serie.

Sabato, House of the Dragon è arrivata al San Diego Comic-Con per un importante panel, durante il quale la serie ha rivelato nuove immagini del prequel, che la HBO ha poi rilasciato durante la programmazione della Shark Week di domenica sera su Discovery (tramite il canale YouTube di Game of Thrones).

La nuova clip è quasi identica al trailer di House of the Dragon pubblicato la scorsa settimana, ma con alcuni cambiamenti degni di nota. Alcuni momenti sono stati estesi, come gli scorci di una giovane Rhaenyra e di Alicent Hightower (Emily Carey).

Si sente Viserys avvertire qualcuno (forse Rhaenyra) che il Trono di Spade è “la poltrona più pericolosa del reame”, tra le altre cose. Rhaenyra, che sembra pronta a diventare la protagonista, ha anche una nuova battuta, che si riferisce ai temi generali della serie: “I Targaryen sono più vicini agli dei che agli uomini”.

All’inizio di Game of Thrones, la Casa Targaryen è composta da due sole persone (senza contare il rivelato Aegon Targaryen, alias Jon Snow). House of the Dragon vuole mostrare questa famiglia al suo apice e il trailer esteso fa un ottimo lavoro per sottolineare il potere che deteneva un tempo.

Oltre ai numerosi draghi presenti nella serie, i Targaryen si troveranno a complottare e cospirare l’uno contro l’altro. Sembra che ci sia un conflitto in atto tra Viserys e Daemon, ma il trailer si concentra molto di più sulla rottura dell’amicizia tra Rhaenyra e Alicent.

Il loro legame spezzato getterà le basi per un enorme conflitto, che verrà mostrato in tutta la sua incredibile e infuocata gloria quando arriverà finalmente potremo vedere House of the Dragon.