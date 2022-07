House of the Dragon, il trailer completo anticipa la più grande guerra nella storia di Westeros e moltissimi draghi

Il trailer completo del prequel di Game of Thrones, House of the Dragon, mostra una guerra in corso tra la famiglia Targaryen e molti draghi.

È stato ufficialmente pubblicato il primo trailer completo di House of the Dragon. La HBO tornerà nel mondo fantasy creato da George RR Martin nel 2022 con la prima serie spinoff di Game of Thrones. Ambientata circa 200 anni prima degli eventi della serie originale, House of the Dragon si concentra sulla dinastia Targaryen che ha portato Daenerys Targaryen nel mondo.

La serie spinoff è in fase di sviluppo da alcuni anni e la HBO ha dato il via alla campagna di promozione all’inizio di quest’anno con il primo teaser trailer.

House of the Dragon presenta un altro vasto cast di personaggi nella sandbox di Westeros: Matt Smith, Olivia Cooke, Paddy Considine, Emma D’Arcy, Rhys Ifans e Sonoya Mizuno sono solo alcuni dei membri principali che interpretano personaggi chiave nel dominio dei Targaryen.

Proprio come per Game of Thrones, il marketing di House of the Dragon si è concentrato sulla portata epica della serie, ha anticipato eventi importanti noti ai fan del materiale di partenza e ha evidenziato la grande presenza dei draghi dei Targaryen.

In vista dell’attesissima uscita dello spinoff di Game of Thrones ad agosto, HBO Max ha ora rilasciato il primo trailer completo, il filmato è ricco di nuovi aspetti della serie in arrivo, tra cui una grande attenzione alla ricerca di Rhaenyra Targaryen per diventare regina di Westeros e sedere sul Trono di Spade, nonché alla faida familiare per questo potere che scoppia tra il principe Daemon Targaryen e il re Viserys I Targaryen.

Naturalmente, nel trailer completo di House of the Dragon compaiono anche molti draghi.

La guerra civile dei Targaryen e i loro draghi sono parte del modo in cui House of the Dragon adatterà l’evento della Danza dei Draghi dal materiale di partenza. La guerra inizia quando Re Viserys continua a considerare la Principessa Rhaenyra come l’erede al Trono di Spade, anche se nei Sette Regni era consuetudine che il figlio maggiore – in questo caso il Principe Daemon – fosse l’erede ufficiale.

Di conseguenza, i Targaryen e la maggior parte dei Sette Regni scoppiano in una guerra per il trono, e le diverse fazioni della famiglia Targaryen usano i loro numerosi draghi per cercare di vincere. La Danza dei Draghi, però, alla fine porta alla morte di quasi tutti i draghi.

Con questo potente trailer di House of the Dragon che mostra il dramma, i personaggi e l’azione, il filmato dovrebbe garantire il ritorno di molti spettatori di Game of Thrones per lo show prequel. La controversia per la fine di Game of Thrones ha messo sotto pressione la HBO per riconquistare alcuni dei suoi più grandi fan.

House of the Dragon sembra avere tutte le carte in regola per farlo e offrire al pubblico un’epica storia fantasy piena di guerra Targaryen e draghi.