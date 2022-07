Stranger Things, l’attore che interpreta Eddie Munson era nervoso per l’ingresso del suo personaggio nella serie

Joseph Quinn spiega perché inizialmente era nervoso all’idea di partecipare alla quarta stagione di Stranger Things nel ruolo di Eddie Munson, citando l’amicizia tra Dustin e Steve.

L’attore che interpreta Eddie Munson Joseph Quinn ha rivelato che inizialmente era nervoso di entrare a far parte di Stranger Things. La serie, che mescola elementi horror e soprannaturali, è stata un successo per Netflix fin dal suo debutto nel 2016.

Stranger Things è tornata di recente per la stagione 4, divisa in due volumi. Ha introdotto un nuovo cattivo sotto forma di Vecna di Jamie Campbell Bower, oltre a una serie di nuovi personaggi secondari.

Tra i personaggi che si sono uniti ai ranghi della quarta stagione abbiamo conosciuto Eddie, il beniamino dei fan. Introdotto per la prima volta come leader dell’Hellfire Club della Hawkins High School, Eddie si ritrova presto in fuga dalla polizia e da un vendicativo capitano della squadra di basket dopo che questi credono che abbia avuto un ruolo nella morte di Chrissy (Grace Van Dien).

Negli episodi successivi, tuttavia, Eddie svolge un ruolo cruciale nella lotta contro Vecna e nel finale della quarta stagione il personaggio imbraccia la chitarra per distrarre il cattivo in modo epico insieme a Dustin (Gaten Matarazzo). Per lo sgomento di molti spettatori, le sue azioni eroiche finiscono per provocare la sua morte nel finale, con il personaggio che muore tra le braccia di Dustin.

In una nuova intervista al Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Quinn parla sulla sua decisione di unirsi a Stranger Things, rivelando che inizialmente era nervoso perché non voleva interrompere la dinamica tra Dustin e Steve (Joe Keery).

Lo stesso ha raccontato, “Mi sono divertito molto con loro. Credo di essere stato piuttosto nervoso per questa dinamica, perché i personaggi di Gaten e Joe, la loro dinamica è qualcosa che piace molto alla gente. Ero molto consapevole di entrare in questa dinamica e di essere “la spalla Joe” di Gaten e di non voler pestare i piedi a nessuno. Ma in realtà è diventata una delle cose che mi sono piaciute di più, perché io e Joe ci confrontavamo continuamente su piccoli aneddoti di Gaten”.

Sebbene Steve inizi come una sorta di cattivo nella prima stagione di Stranger Things, il personaggio diventa presto uno degli eroi più importanti della serie. La seconda stagione, in particolare, vede il personaggio assumere un ruolo di padre riluttante nei confronti del gruppo principale di ragazzi, con un legame particolarmente forte con Dustin.

L’arrivo di Eddie altera leggermente questa dinamica nella quarta stagione, ma il rapporto tra Eddie e Dustin diventa presto uno degli aspetti più commoventi della serie.

Dopo la morte di Eddie nel finale della quarta stagione, gli spettatori si sono battuti per il ritorno del personaggio nella quinta stagione, avviando persino una petizione per il suo ritorno.

Sebbene la morte di Eddie nel finale sembri abbastanza definitiva, è chiaro che gli spettatori si sono immedesimati molto in lui e nella sua forte amicizia con Dustin e gli altri. Resta da vedere se Eddie tornerà nella quinta stagione di Stranger Things, ma, col senno di poi, è chiaro che Quinn non aveva nulla da temere.