Agatha Harkness, il nuovo titolo della serie anticipa il ritorno di Scarlet Witch

La Marvel ha rinominato lo show di Agatha Harkness, prossimo spinoff della Fase 5 del MCU, e il nome Coven of Chaos fa presagire il ritorno di Scarlet Witch sul canale Disney.

Il futuro di Scarlet Witch nel MCU dopo Doctor Strange 2 è diventato piuttosto incerto. Si pensava che il film si sarebbe concluso con la trasformazione di Scarlet Witch in una minaccia maggiore per il multiverso o con la sua redenzione e l’inizio di un percorso di guarigione del dolore.

Invece, il finale di Doctor Strange 2 sembra aver ucciso Scarlet Witch, distruggendo il castello in cima alla Wundagore Mountain mentre lei era ancora all’interno. Da allora il pubblico ha discusso sul suo destino e la rivelazione dello slate della Saga del Multiverso della Marvel non ha fatto alcun riferimento a ciò che potrebbe accadere in futuro a Wanda Maximoff.

Il ritorno della Strega Scarlatta, però, potrebbe essere stato segretamente anticipato al SDCC 2022. Una delle tante rivelazioni incluse nel panel dei Marvel Studios è un nuovo titolo per lo show spinoff di WandaVision con protagonista l’Agatha Harkness di Kathryn Hahn.

Originariamente annunciato come Agatha: House of Harkness, il nuovo titolo dello spinoff è Agatha: Coven of Chaos. Mantiene un’impostazione stregonesca simile a quella di Agatha, ma la menzione del caos è notevole dopo che WandaVision ha rivelato che Scarlet Witch usa la magia del caos.

Agatha voleva rubare la Magia del Caos di Wanda e usarla per sé, ma alla fine non ci è riuscita, ora che il nuovo titolo dello show di Agatha Harkness incorpora un elemento chiave della storia di Scarlet Witch, sembra ancora più probabile che gli spettatori vedano tornare Wanda.

Come Scarlet Witch potrebbe essere sopravvissuta a Doctor Strange 2

Qualsiasi futura apparizione nel MCU del personaggio di Elizabeth Olsen dovrà spiegare come Scarlet Witch sia sopravvissuta al Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Anche se potrebbe tornare nel multiverso, a questo punto si tratterebbe di una retcon a buon mercato.

Il film ha dato alla Marvel un certo margine di manovra per questa spiegazione, non mostrando il corpo morto di Wanda dopo che le rovine del castello le sono cadute addosso. Tuttavia, mostrare la distruzione della Darkhold in ogni universo indica che Wanda non sarebbe sopravvissuta alla caduta di Wundagore.

È molto probabile che la sopravvivenza di Scarlet Witch sia legata all’esplosione di energia rossa che Doctor Strange 2 mostra durante la caduta di Wundagore.

Il ruolo di Scarlet Witch nella Fase 4 ha visto i suoi poteri crescere in modo esponenziale, ma non ha mai capito veramente cosa significasse essere Scarlet Witch. È possibile che il lampo di energia rossa abbia teletrasportato Wanda fuori da Wundagore o abbia impedito ai detriti di schiacciarla.

Le dichiarazioni di Elizabeth Olsen alla Marvel dopo Doctor Strange 2 supportano questa idea, poiché sembra che non sia pronta a smettere di interpretare uno dei personaggi più potenti del MCU.

Il titolo Agatha: Coven of Chaos include un collegamento alla sua fonte di potere e una congrega di streghe potenzialmente interessate a esplorare i limiti di essi, rivelare la sopravvivenza di Scarlet Witch attraverso un ritorno su Disney+ ha molto senso.