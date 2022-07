Intervista col vampiro, uscito il trailer della serie attesissima

Il primo trailer dell’adattamento della serie Intervista col vampiro di Anne Rice mostra la rivisitazione del romanzo classico.

Il primo trailer della serie Intervista col vampiro di Anne Rice ha debuttato al Comic-Con 2022. Il nuovo adattamento ha come protagonisti Jacob Anderson di Game of Thrones nel ruolo di Louis e Sam Reid di The Newsreader nel ruolo di Lestat, con Bailey Bass di Avatar 2 nel ruolo di Claudia ed Eric Bogosian nel ruolo dell’intervistatore, Daniel Molloy.

La serie è creata da Rolin Jones e basata sul romanzo originale della defunta autrice Anne Rice, l’episodio di debutto è diretto da Alan Taylor (Game of Thrones).

Intervista col vampiro è stato precedentemente adattato dal regista Neil Jordan nel 1993, con Tom Cruise nel ruolo di Lestat, Brad Pitt in quello di Louie, Kirsten Dunst (al suo debutto nel ruolo) in quello di Claudia e Christian Slater in quello di Daniel Molloy.

Nel 2002 segue La regina dei dannati, terzo libro delle Cronache dei Vampiri della Rice, con la compianta Aaliyah nel ruolo della potente vampira Akasha e Stuart Townsend nel ruolo di Lestat, che prende il posto di Cruise.

Il film è stato un flop tra pubblico e critica, riportando il franchise nella bara fino a quando la AMC ne ha rilevato i diritti con l’intenzione di adattare i romanzi della Rice per molto tempo a venire.

La nuova ambientazione dei primi anni del 1900 e il tono gotico del nuovo adattamento di Intervista col vampiro di Anne Rice sono rivelati nel trailer della prima stagione che avrà 8 episodi. Viene anche rivelato il look moderno di Louis, che racconta gli eventi dello show all’intervistatore di Bogosian.

I fan del romanzo troveranno sicuramente alcuni dei momenti caratteristici del libro in quella che sembra essere una versione fedele ma aggiornata del romanzo classico, che debutterà il 2 ottobre 2022 su AMC+. Restiamo in attesa per maggiori aggiornamenti su quando arriverà in Italia.

Durante il Comic-Con, il produttore esecutivo Mark Johnson ha rivelato che la prima stagione di Intervista col vampiro coprirà solo una parte del libro, con l’introduzione di Claudia della Bass molto più avanti nella stagione, lasciando che il resto della storia venga raccontato nelle stagioni successive.

Sebbene lo show sembri essere eccezionalmente accurato rispetto al libro della Rice, Johnson afferma che “hanno cercato di rimanere il più possibile fedeli allo spirito del libro, ma si tratta di un’interpretazione molto moderna”, il che significa che probabilmente ci saranno alcuni aspetti aggiornati, a partire dal salto dalla fine del 1700 del libro ai primi anni del 1900 dello show.

Johnson afferma inoltre che Louis e Lestat dello show “saranno molto più complessi rispetto al film del 1994”, poiché avranno molto più tempo per adattare l’intero libro, invece di una durata di 2 ore.

Intervista col vampiro è uno dei romanzi più amati del XX secolo, che ha creato una grande quantità di materiale da cui attingere per lo show, compresa l’enorme biblioteca di romanzi sequel della serie Cronache dei vampiri.

Con l’acquisizione da parte di AMC dei diritti della serie (e dei libri delle Streghe di Mayfair della Rice), sembra che l’universo di Anne Rice sia in procinto di decollare, e si spera che ciò attiri fan e non fan.

Tutto dipenderà dall’esecuzione, ma se lo show sarà un successo, potrebbe accendere la voglia di vampiri e potenzialmente sostituire gli zombie di The Walking Dead come nuovi mostri intriganti.