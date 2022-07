The Handmaid’s Tale, il trailer della quinta stagione rivela le conseguenze della morte di Waterford

Hulu ha pubblicato il trailer della quinta stagione di The Handmaid’s Tale, che mostra la June interpretata da Elisabeth Moss alle prese con le conseguenze della morte di Waterford.

È stato pubblicato il trailer della quinta stagione di The Handmaid’s Tale, che mostra le conseguenze della morte di Fred Waterford nella quarta stagione.

Basata sul romanzo di Margaret Atwood del 1985, The Handmaid’s Tale ha debuttato su Hulu nel 2017. Con Elisabeth Moss nel ruolo di June Osbourne, l’acclamata serie è diventata rapidamente una delle serie più amata dal pubblico e maggiormente apprezzate dalla critica.

L’anno scorso è uscita la quarta stagione di The Handmaid’s Tale, che ha mostrato la battaglia tra Gilead e il Canada salire a nuove vette. Diretta dallo showrunner Bruce Miller, The Handmaid’s Tale è interpretata anche da Ann Dowd, Madeline Brewer, Bradley Whitford, Max Minghella, Fagbenle, Samira Wiley e Sam Jaeger.

Nel 2020, prima della première della quarta stagione la serie è stata rinnovata per una quinta stagione e la quarta si è conclusa con una nota ambigua dopo che June, Emily (Alexis Bledel) e le loro ex ancelle hanno brutalmente ucciso il comandante Fred Waterford (Joseph Fiennes).

Dopo l’annuncio ufficiale della quinta stagione di The Handmaid’s Tale, la serie ha fornito solo alcuni dettagli sui prossimi episodi. Tra questi, Christine Ko si è unita al cast nel ruolo di Lily, leader della Resistenza, e Bledal ha annunciato la sua uscita dalla serie prima della quinta stagione.

Ora, un nuovo filmato della quinta stagione di The Handmaid’s Tale mostra che il tumultuoso viaggio di June è tutt’altro che finito, il video mostra June e Serena (Yvonne Strahovski) alle prese con le conseguenze della morte di Waterford.

L’inquietante trailer evidenzia come Serena, vedova e incinta, sia in cerca di vendetta e pronta ad affrontare June, la sua nemesi di lunga data.

Sembra che le azioni di June abbiano aumentato il potere e l’influenza di Serena su Gilead e sul Canada nella quinta stagione. Sebbene June sia riuscita a fuggire da Gilead e a ricongiungersi con il marito Luke (O.T. Fagbenle) nella quarta stagione, il suo continuo conflitto con Serena sembra finalmente arrivare al punto di ebollizione: il trailer mostra infatti June che prende una pistola mentre si trova faccia a faccia con la vedova di Waterford.

La quinta stagione di The Handmaid’s Tale, che debutterà su Hulu il 14 settembre con una première di due episodi (in Italia successivamente prima su TIM vision e poi su Prime Video), si preannuncia come un’altra stagione selvaggia.

Al momento non si sa come la quinta stagione affronterà l’uscita di scena di Emily, ma sembra che si concentrerà maggiormente sulla battaglia d’ingegno tra June e Serena.

Per il momento, almeno, June dovrà affrontare prima Serena e le conseguenze delle sue azioni nella quarta stagione e la guerra infinita contro Gilead nel nuovo capitolo della celebre serie.