Better Call Saul 6, le persone sono davvero capaci di cambiare? Recensione episodio 10

Better Call Saul torna a Omaha, Nebraska, mentre “Gene” ricade in alcuni vecchi schemi.

Le persone sono davvero capaci di cambiare? Siamo condannati a ripetere gli stessi schemi? I nostri comportamenti sono innati? L’educazione può superare la natura?

Queste sono le grandi domande che l’arte e le serie televisive come Better Call Saul cercano di affrontare. La natura umana e le domande sul perché le persone fanno le cose che fanno sono un filone tematico ricorrente sia per Better Call Saul sia per la sua serie madre.

Diventa uno dei principali argomenti di discussione quando si parla della trama di Gene Takavic, l’alter ego di Jimmy McGill dopo Breaking Bad che vive a Omaha, in Nebraska, come direttore di un Cinnabon.

Dopo aver mandato all’aria la sua vita come Saul Goodman ed essersi avvicinato in modo precario agli affari del cartello, Gene non può fare a meno di sentirsi attratto dalla sua vita precedente. Anche se potrebbe essere scoperto da un momento all’altro e spedito in prigione o peggio, Gene continua a guardare le sue vecchie pubblicità.

Si autodistrugge incidendo la scritta “S.G. was here” sul muro del suo posto di lavoro. I suoi impulsi gli dicono ancora di gridare “assumete un avvocato” ai ladruncoli. Vestito con un’uniforme da Cinnabon, desidera i completi appariscenti della sua vecchia vita.

Questi impulsi si manifestano in “Nippy”, un episodio ambientato interamente nella linea temporale di Gene. Dopo il salto in avanti verso la linea temporale di Breaking Bad in “Giochi e dimertimento”, sembrava che avremmo trascorso un po’ di tempo in un mondo post-Kim Wexler e pre-Walter White.

Invece, torniamo in bianco e nero, con Gene che decide come comportarsi con Jeff, il tassista che lo ha riconosciuto come Saul Goodman. Mentre una persona ragionevole nei panni di Gene ricomincerebbe da capo in un posto nuovo, lui decide di prendere in mano la situazione.

Ricadendo nei ritmi di Slippin’ Jimmy, Gene fa amicizia con la madre di Jeff (interpretata da Carol Burnett), sempre in grado di fare un facile bersaglio degli anziani. Aspettando a casa della madre quando Jeff torna dal lavoro, Gene mette in chiaro che non è una persona con cui scherzare.

Quando i due riescono a condividere un momento di intimità, Gene gli dice che sa che Jeff non è interessato a denunciarlo perché avrebbe già chiamato la polizia. Pensa che Jeff sia interessato a sfruttare le capacità uniche della sua mente criminale per “entrare nel gioco”.

Forse è questa la motivazione di Jeff, o forse lo diventa una volta che Gene introduce l’idea. Abbiamo visto Jimmy impiantare idee nella testa di altre persone più volte. È più probabile che sia Gene a voler rientrare in gioco e se allo stesso tempo riesce a gestire la minaccia di Jeff, è un vantaggio.

Gene aiuta Jeff a escogitare un piano per rapinare un grande magazzino del centro commerciale, utilizzando una prevedibile guardia giurata affamata e chiacchierona interpretata da Jim O’Heir.

Fingendo di parlare di sport universitario del Nebraska, Gene calcola il tempo che la guardia giurata impiega a mangiare un dolcetto alla cannella per determinare quanto tempo i suoi occhi saranno lontani dai monitor.

Poi, fa il giro dei grandi magazzini, segnando i passi necessari per andare da un articolo di grande valore all’altro. Infine, ricrea un modello del piano dei grandi magazzini in modo che Jeff e il suo amico possano fare pratica per il colpo.

Ad un certo punto, Jeff inizia a dubitare del piano, ma Gene rimane fermo, cita la storia di un insegnante di chimica malato che ha seguito i suoi consigli e ha guadagnato milioni (non ha menzionato come è finita la storia, ma forse Jeff lo sa già).

Lo spinge a portare a termine il colpo, non solo perché ha bisogno di prove incriminanti da usare, ma anche perché sta tramando di nuovo e si sente bene. Si tratta di una rapina di basso livello, ma Gene e la regista Michelle MacLaren, che ritorna nell’universo Gilligan, fanno sembrare tutto come se fosse un Ocean’s Eleven di alto livello, usando il montaggio e lo split-screen per far sembrare importante ogni dettaglio.

Quando arriva il momento di compiere la truffa tutto sembra andrare secondo i piani, finché Jeff non scivola sul pavimento appena lucidato e rimane come svenuto per qualche istante in più del previsto. Gene è costretto a farsi sentire e tiene la guardia di sicurezza con il fiato sospeso parlando della sua solitudine, della mancanza di una famiglia e della sua sensazione di impalpabilità.

Utilizza paure reali per manipolare la guardia di sicurezza e dare a Jeff più tempo per uscire da lì, sembrando quasi che si sia scioccato per la reale natura delle sue emozioni.

Quando si conferma che la squadra è al sicuro, Gene si incontra con Jeff per ribadire che si è trattato di un caso isolato e che ha fatto in modo che Jeff infrangesse più leggi di quanto si sapesse in precedenza per tenere sul tavolo una carta di distruzione reciproca assicurata in caso di necessità.

Tuttavia, mentre Gene sottolinea a Jeff che la loro collaborazione è stata un evento irripetibile, sembra che lo stia enfatizzando per il suo bene.

Per ribadire questo concetto, vediamo Gene tornare ai grandi magazzini ed essere immediatamente attratto dal tipo di camicia sgargiante che Saul Goodman avrebbe acquistato senza pensarci due volte.

La accosta al corpo per avere un’idea più precisa di come gli starebbe. Sa già che gli calzerebbe a pennello. Nonostante tutto quello che ha passato, non riesce a sopprimere l’istinto di Slippin’ Jimmy e si rifiuta di immaginarsi come una persona diversa da Saul Goodman, vestito in modo elegante.

Sia che cerchi di comportarsi bene per suo fratello, per Davis e Main, per Kim o ora per la sua stessa protezione, Jimmy non può negare chi è nel profondo. Pensava di dover truffare Jeff per sopravvivere, ma in realtà aveva bisogno di truffare Jeff per vivere.

È molto probabile che questo episodio indipendente farà storcere il naso a molti, però sembra un tributo a ciò che Better Call Saul era al suo meglio: uno sguardo modesto, ma divertente, su un truffatore nel suo elemento, che lotta contro i sentimenti per le proprie mancanze per sfruttare i suoi veri poteri.

Ha anche contribuito a dimostrare che non importa quante volte cambi il tuo nome, sei quello che sei, e Jimmy McGill può chiamarsi come vuole – sarà sempre Slippin’ Jimmy. Forse Chuck aveva ragione.