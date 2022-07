Fate: The Winx Saga, arriva l’annuncio della data di uscita su Netflix

Preparatevi ad assistere a nuove magie e guai con Fate: The Winx Saga 2, adesso sappiamo quando potremo vederla.

Se siete alla ricerca di un nuovo caos magico su Netflix non cercate oltre. Lo streamer ha appena annunciato che la seconda stagione di Fate: The Winx Saga, basata sulla serie animata per bambini Winx Club, arriverà sugli schermi in autunno.

Interpretato da Abigail Cowen, Hannah van der Westhuysen, Precious Mustapha, Eliot Salt ed Elisha Applebaum, il secondo capitolo della serie fantasy sarà trasmesso in esclusiva su Netflix il 16 settembre.

La seconda stagione di Fate introdurrà nuovi personaggi – tra cui la fata della terra Flora, interpretata da Paulina Chávez – e allo stesso tempo riporterà in scena le nostre beniamine Bloom, Stella, Aisha, Terra e Musa, che continueranno a frequentare il magico collegio Alfea, dove dovranno padroneggiare la magia oltre a tutte le altre cose che si incontrano crescendo, tra cui giovani amori, piccole rivalità e… mostri? (Ok, forse questi non sono tipici della crescita, ma tutti abbiamo incontrato un bullo o due nella nostra vita).

Nuove minacce si presenteranno per le nostre fate preferite e, quando alcune inizieranno a scomparire, toccherà a Bloom e alle sue amiche capire cosa sta succedendo e quali forze oscure dovranno affrontare in questa stagione.

Tra i nuovi membri del cast che entrano a far parte di questa stagione ci sono la candidata all’Oscar Miranda Richardson nel ruolo della direttrice di Alfea e Daniel Betts in quello del professor Harvey.

Si uniscono a un cast che comprende anche Danny Griffin, Sadie Soverall, Freddie Thorp, Theo Graham, Jacob Dudman, Brandon Grace, Robert James-Collier, Ken Duken ed Éanna Hardwicke, in una serie prodotta esecutivamente da Judy Counihan e Kris Thykier di Archery Pictures e da Joanne Lee e Cristiana Buzzelli di Rainbow.

Basata sulla serie animata italiana Winx Club, che molti spettatori millennial e Gen Z ricorderanno nella loro infanzia, Fate: The Winx Saga dà un tocco più oscuro al concetto di fate – qualcosa con cui i racconti fantasy e di fantascienza si sono confrontati fin da quando Arthur Conan Doyle scriveva ancora le storie di Sherlock Holmes – e si unisce alla lunga serie di altre serie fantasy di Netflix, che comprende anche la serie di successo The Witcher, oltre ad altri progetti come Sweet Tooth e Tenebre e ossa.

Brian Young di The Vampire Diaries è il creatore, lo showrunner e il produttore esecutivo della serie.

La prima stagione di Fate: The Winx Saga è ora in streaming su Netflix, mentre la seconda stagione arriverà su Netflix il 16 settembre.

La sinossi della seconda stagione e un nuovo video dietro le quinte

La scuola è tornata sotto l’autorità militante dell’ex direttrice di Alfea, Rosalind. Con i Bruciati spariti, Dowling “scomparso” e Silva imprigionato per tradimento, l’Alfea dell’anno scorso è cresciuta con nuova magia, nuove storie d’amore e nuovi volti.

Ma quando le fate iniziano a scomparire nella notte, Bloom e le sue compagne scoprono una pericolosa minaccia in agguato nell’ombra. Una minaccia che dovranno fermare prima che porti scompiglio in tutto l’Altro Mondo.