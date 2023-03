Sergio Muniz: “Ho rifiutato”, lo rivela dopo anni, troppo tardi | Ora è pentito

Sergio Muniz ha raccontato della sua vita nel corso di un’intervista, parlando di alcune decisioni ed eventi che hanno cambiato tutto.

Sergio Muniz è un attore, cantante e modello spagnolo molto conosciuto e apprezzato in Italia. Ha iniziato a lavorare nel nostro paese come modello in campo pubblicitario, e poi è stato chiamato a partecipare alla seconda edizione de L’isola dei famosi, che ha conquistato con il 75% dei voti. Proprio in questa occasione si è fatto conoscere dai telespettatori.

Da quel momento la sua carriera ha preso il volo: Muniz ha ricoperto il ruolo di protagonista nella serie La signora delle camelie, nel 2004, e due anni dopo ha cominciato a farsi conoscere anche in Spagna ricoprendo il ruolo di Juan Borgia nel film Los Borgia. Nel 2007 ha recitato nella miniserie Caterina e le sue figlie 2 in onda su Canale 5.

Nel 2007 è andato anche in tour nei teatri con Pene d’amore perdute, una commedia scritta da William Shakespeare in cui ha interpretato il ruolo di Ferdinando, re di Navarra. Nella stagione 2016-2017 ha fatto parte del cast del musical Mamma mia! in giro per l’Italia, e nel 2020 ha partecipato alla decima edizione di Tale e quale show.

Sergio Muniz, vita scombussolata

Sergio Muniz è una persona dai tanti talenti che nella sua vita ha provato molte cose. Ha anche inciso un singolo, Camminare, scritto insieme a Luca Battistini. Di certo non si può dire che non sia attivo nel mondo dello spettacolo: Muniz ha sempre qualche progetto in corso di cui occuparsi.

Oggi è legato a Morena, dalla quale ha avuto un figlio di nome Yuri. Come ha raccontato in un’intervista, il bambino ha travolto la sua vita: “Yuri è arrivato a scombussolare in maniera meravigliosa la mia vita e quella di Morena, la mia compagna”. L’attore e modello si è detto felice dei suoi figli e ha aggiunto che “Avere un figlio è vivere un miracolo”.

Nuova esperienza per lui?

L’attore ha poi parlato delle prossime esperienze in televisione, senza nascondere che gli piacerebbe partecipare come concorrente a Ballando con le stelle. “Se la Carlucci mi chiamasse accetterei. Sarebbe un’esperienza formativa” ha spiegato. “Significa imparare e nella vita affrontare le sfide non mi ha mai spaventato” ha aggiunto.

L’attore ha poi rivelato di aver detto molti “no” nella sua carriera, e si è pentito di alcuni di essi. “Ho rifiutato alcune cose e a volte mi sono pentito, ma preferisco non pensarci e concentrarmi sul presente” ha spiegato, dicendosi però pronto ad affrontare nuove sfide. Oggi lo vediamo in tv nella serie Fosca Innocenti in onda su Canale 5.