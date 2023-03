Oggi questo bambino è un cantante famoso: lo riconoscete? | SFIDA ARDUA

I VIP, da piccoli, sono come tutti gli altri e quindi è difficile capire chi siano guardando delle loro foto. Mettevi alla prova con questo.

Tutte le celebrità sono state bambini e bambine ed è complicato individuarli guardando le loro foto da piccini perché, alla fine, la partenza è uguale per tutti. Tuttavia, qualcuno riesce a sfondare nel mondo dello spettacolo ed a diventare famoso. A quel punto scatta il gioco: riconosci questo bimbo o bimba? Come in questo caso, ad esempio.

Questa foto mostra un bambino molto carino, composto, educato, serio e ben pettinato e vestito per una grande occasione, ovvero la sua prima comunione. Questo bimbo, oggi, è totalmente diverso da quel giorno; quindi, la sfida per capire chi potrebbe essere è molto difficile. Lo scatto risale al lontano maggio del 1972.

In quel bambino di allora albergava già l’immenso artista che sarebbe diventato in seguito e, a vederlo, non si sarebbe mai detto. Infatti, l’espressione sul suo viso è serena e pacata e non mostra alcun segno da tipico cantante e chitarrista. Malgrado ciò, questo bimbo, in futuro, scalerà le classifiche musicali, garantendosi un successo dietro l’altro.

Gli esordi del bimbo misterioso

Sebbene in foto non sembri proprio, quel bambino aveva già la passione innata per la musica e, infatti, ha iniziato a suonare la batteria in diversi gruppi provinciali proprio da piccolo. Nel 1989, grazie ad un altro artista, Ron, questo bimbo è riuscito a partecipare a Sanremo, senza, purtroppo, accedere alla finale.

Tuttavia, proprio in quello stesso anno, il cantante misterioso ha ottenuto il suo primo contratto discografico che gli permetterà di pubblicare il suo primo album. Tutto questo avveniva proprio nello stesso della sua partecipazione al Festival della canzone italiana, ovvero il 1989. Dopo avervi dato questi indizi, avete intuito chi c’è dietro a quel bimbo pronto per la prima comunione?

Svelato l’arcano dietro alla fotografia

Quello scatto è stato fatto nel 1972, ovvero ben 51 anni ed è una foto importante: quella della prima comunione. Un momento tanto importante della vita che lo stesso cantante ha voluto condividerlo con i suoi numerosi fan sui social media, scatenando un’ondata di commenti. Di chi stiamo parlando? Del famosissimo ed amatissimo cantautore Biagio Antonacci.

Le sue canzoni hanno fatto da sottofondo a moltissime coppie di innamorati ed hanno contribuito a creare la storia della musica italiana. Tra alcuni dei suoi più celebri brani ricordiamo Iris, Liberatemi, Non vivo più senza te, Sognami. Biagio Antonacci ha postato la sua foto con la frase: “A Maggio di qualche anno fa ero pronto per la comunione, voi siete pronti a Maggio per i concerti !?”.