Notizia bomba: i dettagli delle nozze di Bebe Vio | Il racconto del lieto evento

Bebe Vio è innamorata! La schermitrice ha in programma le nozze con il suo fidanzato! Ora vengono rivelati alcuni dettagli sulla sua relazione.

Bebe Vio è una delle atlete più brave e premiate in Italia e nel mondo. Grandissimo talento la Vio è l’attuale campionessa mondiale ed europea in carica di fioretto individuale paralimpico. La giovane atleta fa scherma dall’età di cinque anni ma una terribile malattia ha completamente cambiato la sua vita. Infatti, Bebe all’età di undici anni è stata colpita da una quasi letale meningite.

A causa della meningite che a sua volta le ha procurato una bruttissima infezione la Vio ha perso tutti e quattro gli arti. Nonostante questo, però, la Vio non si è data per vinta e non solo è ritornata a scuola dopo solo 104 giorni ma ha ripreso quello che la sua passione grande: la scherma. Ed è proprio grazie alla scherma che Bebe Vio si è affermata come una delle campionesse più importanti dello sport italiano.

Bebe Vio è sempre stata un esempio di determinazione ed impegno, una giovane atleta che affronta le sfide con il suo solito sorriso. Sempre molto riservata con la sua vita privata, la schermitrice è stata beccata l’anno scorso in dolce compagnia di un bel ragazzo. Adesso si parlerebbe addirittura di matrimonio.

Gianmarco Viscio, chi è il ragazzo di Bebe Vio?

Quando lo scorso settembre i paparazzi hanno immortalato il bacio appassionato tra Bebe Vio ed un ragazzo, tutti erano curiosi di scoprire la sua identità. Si chiama Gianmarco Viscio e di lui non si sa molto. E’ un giocatore di calcio amatoriale che milita nella serie B in una squadra chiamata George Best Team.

Viscio era in compagnia di Bebe Vio al The First Musica, un bellissimo boutique hotel mentre si scambiava tenere effusioni con la schermitrice prontamente immortalate dai giornalisti. Bebe, però, non ha mai reso pubblica la relazione cercando di proteggere al massimo il rapporto con il suo compagno. Su di loro, però, circolano delle voci molto positive e i due starebbero per compiere un passo importante.

Le nozze di Gianmarco e Bebe

Il giornale diretto da Alfonso Signorini Chi ha promesso uno scoop incredibile per la coppia di atleti: sono pronti al matrimonio. “I due hanno confidato ai più intimi amici il desiderio di convolare a nozze. Il loro sogno potrebbe diventare realtà già il prossimo anno” si legge sul settimanale confermando la forte unione che le lega i due ragazzi.

Nessuno ha per ora commentato questa notizia e dai diretti interessati tutto tace. Incredibile pensare come Bebe Vio dopo le innumerevoli sfide sportive a cui ha dovuto fa fronte si trova davanti quella più delicata e particolare: il matrimonio.