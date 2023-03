Albano e Romina vanno via dall’Italia, finalmente succede | Fan in delirio

Albano e Romina insieme all’estero: i fan hanno ricominciato a sognare dopo aver saputo della bellissima notizia.

Una rivelazione, quella del cantante pugliese, che ha lasciato tutti di stucco: Albano e Romina se ne sono andati insieme all’estero. Cosa sta succedendo? I due hanno vissuto una storia d’amore che ha fatto sognare l’Italia intera: innamorati da giovanissimi, si sono sposati e hanno avuto tre figli. Il loro legame è stato fortissimo, fino a quando non è accaduta la tragedia che ha cambiato per sempre le loro vite.

La figlia più grande, Ylenia, è scomparsa misteriosamente a capodanno 1993, mentre la famiglia si trovava a New Orleans. Ancora oggi nessuno sa che fine abbia fatto; al tempo i due caddero in un profondo sconforto dopo aver passato molto tempo a cercarla e mobilitare aiuti sia in Italia che in America.

Purtroppo a causa di questa tragedia i due si sono progressivamente allontanati, fino a che alla fine degli anni ’90 il loro matrimonio è finito. Fu una grande sofferenza per la coppia: i due non si sono più parlati per anni, sembrava che non ci fosse più neanche un rapporto di affetto. Albano dopo diversi anni ha trovato di nuovo l’amore e ha sposato Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto due figli.

Albano e Romina

La coppia aveva fatto sognare intere generazioni, quindi quando i due annunciarono il loro divorzio fu un vero shock per i fan. La storia d’amore è naufragata per diversi motivi, tra i quali anche la perdita della figlia, arrivando a un punto di non ritorno. Dopo tanti anni i due però si sono riavvicinati e hanno ricominciato a calcare i palchi d’Italia insieme.

Ciò ha portato molte persone a sperare che i due si rimettessero insieme, alimentando però al contempo la rabbia di Loredana Lecciso, che non ha mai visto di buon occhio questo riavvicinamento. Sia il cantante pugliese che l’ex moglie hanno però sempre affermato che tra loro c’è soltanto profonda stima e tanto affetto, niente di più.

Albano e Romina partono insieme

I fan hanno ricominciato a sperare anche quando i due cantanti sono andati all’estero insieme, solo loro due. Ma la motivazione è presto detta: il duo aveva in programma dei concerti in tutta Europa e anche fuori. Non è la prima volta che lo hanno fatto: i due hanno viaggiato molto per via del loro lavoro.

Negli anni ’70 infatti la coppia era seguitissima, ancora più di oggi, e il tour li occupava per quasi tutto l’anno in giro per il mondo. Il duo è riuscito a sfondare nel mondo della musica internazionale e ancora oggi le loro canzoni sono tra le più apprezzate anche al di fuori dei confini nazionali.