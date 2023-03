Gigi D’Alessio sotto shock: “Ho sofferto, ce lo chiedeva pure nostro figlio” | È successo tra le mura domestiche

Gigi D’Alessio ha fatto delle dichiarazioni scioccanti sulla sua ex Anna Tatangelo. Tra i due rapporti ai minimi storici.

La relazione tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo nonostante sia finita da un paio di anni continua a riempire le pagine dei rotocalchi nostrani. I due, infatti, hanno avuto una storia molto importante e sempre sotto l’occhio del ciclone mediatico. Insieme per molto tempo Anna e Gigi hanno condiviso il privato e l’ambito professionale affermandosi anche come una vincente coppia artistica.

Quando i due hanno ufficializzato la loro unione nel 2005, lo scandalo della forte differenza d’età è stato a dir poco enorme. Gigi D’Alessio lasciò anche la sua prima moglie per poter vivere serenamente con la giovane cantante di Sora. La loro, a dispetto di tante insinuazioni fatte nel tempo, è stata una relazione duratura culminata con l’arrivo di Andrea, l’unico figlio della coppia.

Per anni si è parlato di matrimonio ma Anna e Gigi non sono mai andati a nozze seppur la cantante avesse spesso espresso il desiderio di andare all’altare: “Sì, ho sofferto a non essere sposata con Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio. Poi capisci che c’è un legame che va oltre, ma certo da piccola ho sognato l’abito bianco” aveva dichiarato in un’intervista la Tatangelo.

I nuovi amori di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

Dopo l’annuncio della fine della loro storia avvenuta nel marzo 2020, Anna e Gigi sono andati avanti alla ricerca di nuovi rapporti d’amore. La Tatangelo ha avuto una relazione con Livio Cori durata per più di un anno tra alti e bassi ma i due si sono lasciati definitivamente un po’ di tempo fa nonostante circolassero voci di nozze. Attualmente la Tatangelo è impegnata con il bellissimo modello Mattia Narducci di ben dieci anni più giovane con il quale pare andare a gonfie vele.

Gigi D’Alessio, dopo la Tatangelo, si è subito innamorato costruendo un’altra famiglia. L’artista, infatti, è fidanzato con Denise Esposito di 26 anni più giovane di lui e da lei ha avuto un figlio, il quinto per Gigi chiamato Francesco. Insomma, l’uomo si è sistemato nuovamente cercando già qualcosa di molto serio.

Le parole di Gigi D’Alessio sulla fine con la Tatangelo

Gigi D’Alessio sebbene venisse fuori dalla storia molto lunga con la Tatangelo si è buttato a capofitto in un impegno non indifferente con l’Esposito avendo avuto con lei anche un altro figlio. Per quanto riguarda le ragioni della rottura con Anna, D’Alessio aveva confessato un po’ di tempo fa a Verissimo che le cose non andavano bene tra loro già da un po’ ma avevano fatto di tutto per tenere la famiglia unita soprattutto per preservare Andrea.

“Era diventata una vita pesante…” aveva confessato candidamente l’artista alla Toffanin. La coppia era ormai incompatibile e stare insieme era più difficile che essere separati. Ora i due hanno superato il dolore per la separazione e vanno avanti come razzi sia nell’amore che professionalmente.