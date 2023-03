Test consigliato dai neurologi per allenare il cervello | Dove si nasconde il lupo?

Nell’immagine che vi proponiamo in apparenza sembra esserci solo un paesaggio ma in realtà si nasconde un lupo. Riuscite a vederlo?

I test visivi nei quali viene richiesto di individuare un dettaglio o una figura sono molto utili per tenere in allenamento vista e cervello. Nell’immagine che vi proponiamo è presente un lupo ma è ben nascosto. Se riuscite a vederlo avete un’intelligenza superiore.

Bisogna prestare molta attenzione, è stimato che solo il 2% delle persone che osservano attentamente l’immagine è in grado di vedere il lupo. Come vedete la figura rappresenta un viale alberato con una panchina sul lato destro e una specie di struttura architettonica in fondo. Ebbene immerso nel verde, in qualche punto della figura è presente un lupo, ma è talmente ben nascosto da non essere facilmente visibile.

Il gioco è utile se volete tenere il cervello in allenamento ma soprattutto se volete mantenere alta la soglia dell’attenzione. Ma il test è utile anche per vincere la noia quando si lavora molte ore al computer, oltre che per testare il nostro quoziente intellettivo e acuire le facoltà cognitive.

La difficile sfida: se risolta siete dei geni

Di sicuro non è semplice ad un primo sguardo risolvere questo enigma visivo ma siamo certi che con un po’ di concentrazione saprete individuare il punto esatto in cui si nasconde il lupo. Chi ha una vista eccellente nel frattempo lo avrà già scoperto, ma questo dipende da una maggiore predisposizione all’attenzione per i dettagli. Chi ci è riuscito in pochi secondi ha un’intelligenza sopraffina.

Ma se non siete riusciti a individuare il lupo dal primo momento non è un limite, significa solo che avete bisogno di più esercizio per individuare il dettaglio nascosto in questa immagine di un viale alberato. Siete in grado di individuare il punto in cui si nasconde il lupo? I neurologi sostengono che i quiz e i test di intelligenza in generale siano essenziali per tenere attiva la mente e per restare concentrati anche in età avanzata. Allenarsi ogni giorno con questi test, dunque, fa bene.

Test visivo: ecco dove si nasconde il lupo

Sappiamo che con l’avanzare dell’età le funzioni cognitive tendono a rallentare finendo per essere meno efficienti. Ma questi test servono proprio a tenere la mente e la vista sempre vigili. Per questo gli studiosi consigliano l’allenamento anche attraverso questi test. Se mantenete alta la concentrazione potrete risolvere facilmente il test. Secondo le statistiche come abbiamo detto solo il 2% degli utenti riesce a risolvere il quiz. E voi? Rientrate in questa percentuale?

Un indizio utile per visualizzare il lupo è questo: osservate le variazioni di colore nell’immagine per vedere se riconoscete qualche differenza. Riuscite a vederlo? Si trova proprio sulla destra, dietro il terzo albero andando verso il centro dell’immagine. Se non siete riusciti a vederlo subito non preoccupatevi, con un allenamento quotidiano affinerete la vista.