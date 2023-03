Filippo Magnini, esce la verità sulla rottura | Retroscena impensabile

I due campioni di nuoto sono sempre stati schivi nel parlare del loro amore, ma l’uomo ha finalmente svelato il perché del loro addio.

Il nuoto italiano può vantarsi di avere molti atleti eccellenti in questo ambito sportivo, ma i due sportivi acquatici che sono sempre stati più chiacchierati e al centro dei vari gossip sono Federica Pellegrini e Filippo Magnini.

I due nuotatori sono sempre al centro della cronaca sia sportiva che rosa, perché Filippo e Federica non solo sono stati colleghi di piscina ma hanno anche avuto una relazione amorosa. La loro storia d’amore, infatti, è durata per ben sei anni, ovvero dal 2011 al 2017 e ad oggi sono rimasti in ottimi rapporti.

Tuttavia, il loro amore è terminato e in molti si sono chiesti il motivo della loro rottura. Entrambi sono sempre stati molti riservati e schivi riguardo alla loro vita privata, ma qualche anno fa Magnini ha rotto questa abitudine ed ha svelato la ragione della loro fine.

Filippo Magnini rivela perché si è lasciato con Federica Pellegrini

Qualche tempo fa Magnini è stato ospite a Verissimo e a Silvia Toffanin e al suo pubblico ha deciso di raccontare il motivo della fine della loro storia d’amore. Il nuotatore ha così dichiarato: “Federica ha un bel carattere tosto, io nella coppia so anche smussare i miei angoli.

Forse vivere sempre insieme in vasca e fuori, essere molto mediatici, non ha aiutato. Fede ha seguito la sua strada nel nuoto. Non era più sicura dell’amore. Mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto, ho sperato per un anno, adesso ho voltato pagina, è finita”.

Le vite private dei due nuotatori in questo momento

Sebbene i due abbiano deciso di lasciarsi e di rimanere in buoni rapporti, sia Federica che Filippo si sono ricostruiti una loro storia d’amore con altre persone. Nel 2021, la Pellegrini, alla fine delle Olimpiadi di Tokyo e all’annuncio del suo ritiro dal nuoto, ha anche svelato di avere una relazione con Matteo Giunta, il suo allenatore. Nell’agosto 2022 i due si sono sposati.

Filippo Magnini, invece, ha iniziato una relazione con l’ex velina Giorgia Palmas e la coppia ha avuto una figlia, Mia, nata nel 2020. A maggio del 2021 Magnini e la Palmas convolano a nozze con un rito civile e un anno dopo, a maggio 2022, Federico Magnini e Giorgia celebrano la loro unione anche in chiesa, con il rito religioso.