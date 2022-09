Filippo Magnini rompe il silenzio: “È finita”, la confessione del nutatore

L’ex nuotatore vuota il sacco sulla sua vita personale. Filippo Magnini racconta tutta la verità su di un amore che credeva durasse per sempre. Ecco le sue parole e chi riguardano.

Filippo Magnini è stato uno dei più importanti nuotatori italiani. Campione olimpico e mondiale ha rappresentato la nostra nazione sempre al meglio diventando un esempio per le generazioni future tanto da definirlo “Re Magno”. La sua carriera, però, è stata spesso messa in ombra dalle sue relazioni personali che hanno sempre destato la curiosità di molti appassionati del nuoto e non solo.

Magnini, infatti, ha avuto una relazione per molti anni con una donna che faceva parte, anche lei, della nazionale italiana di nuoto. Una donna molto conosciuta oltre che un’incredibile campionessa. La loro relazione è stata al centro del gossip per svariati anni soprattutto a causa delle modalità a dir poco inusuali con cui questa è iniziata.

Ci riferiamo, ovviamente, a Federica Pellegrini storica compagna di Filippo Magnini. L’uomo ha parlato della fine della relazione con la Pellegrini confessando i veri motivi della rottura più chiacchierata d’Italia. Federica, come è noto, ha sposato qualche giorno fa il suo preparatore atletico nonché cugino di Magnini, Matteo Giunta.

I due sono convolati a nozze nella romantica cornice di Venezia mentre Magnini postava uno scatto con la sua attuale moglie felice e sereno.

L’ex nuotatore, dopo la difficile separazione dalla Pellegrini, ha ritrovato il sorriso con Giorgia Palmas con la quale ha creato una famiglia avendo dalla donna una bellissima bambina. Sembrano lontani, allora, i tempi in cui Magnini e la Pellegrini condividevano le gare di nuoto e riempivano le pagine delle riviste di spettacolo italiane.

La loro relazione è durata per ben sei anni e Federica ha fatto di tutto per mettersi con Filippo. All’epoca la giovane nuotatrice era fidanzata con Luca Marin e galeotto fu il mondiale di Shanghai 2011 dove Magnini e la Pellegrini non furono più in grado di nascondere l’amore l’un per l’altro.

L’unione fu uno scandalo ma dopo svariati anni insieme tutti credevano che si sarebbero sposati e sarebbero stati insieme per sempre. Era quello che Filippo Magnini ha sempre sperato per loro ma per determinati motivi le cose sono andate diversamente. L’ex nuotatore racconta le ragioni di una separazione che ha sconvolto l’Italia.

Le dichiarazioni di Flippo Magnini

Pare che il più innamorato della coppia Magnini-Pellegrini fosse proprio lui mentre Federica sarebbe stata colei più decisa a voler troncare la relazione. I due insieme per sei anni appunto hanno portato avanti un notevole tira e molla durato circa un anno nel quale Filippo ha pazientemente aspettato che Federica prendesse la decisione definitiva: o con lui o senza di lui.

Filippo Magnini aveva dichiarato, in un’intervista a Verissimo, come lui fosse stato sempre il più morbido della relazione e Federica, invece, quella con il carattere più duro. Questa incomprensione avrebbe condotto alla definitiva rottura e a spingere entrambi a voltar pagina. Ecco ora le parole di Magnini sull’addio:

“È stata una bellissima storia, durata tanto, in anni importanti. Federica ha un bel carattere tosto, io nella coppia so anche smussare i miei angoli. Forse vivere sempre insieme in vasca e fuori, essere molto mediatici, non ha aiutato. Mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto, ho sperato per un anno, adesso ho girato pagina, è finita”.

Insomma, dopo la tempesta è arrivato il sereno. Una quiete, però, raggiunta grazie all’inevitabile separazione. Magnini e la Pellegrini vanno avanti con altri partner e ora come ora quello che sembrava l’amore di una vita è solo un vago ricordo.