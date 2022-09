Federica Panicucci, il gesto inaspettato verso Barbara D’Urso

Dopo la prima puntata del programma Mattino Cinque di Federica Panicucci, la conduttrice fa un gesto incredibile che lascia di stucco gli spettatori. Vediamo cosa è successo.

Il rapporto tra due delle conduttrici più importanti di Mediaset, Barbara d’Urso e Federica Panicucci, è sempre stato al centro di pettegolezzi che le volevano distanti l’un l’altra. Secondo i rumors le due storiche presentatrici non si sarebbero mai davvero sopportate e avrebbero subito la presenza altrui. Questa rivalità, sempre supposta ma mai davvero dichiarata, subisce ora una battuta d’arresto grazie ad un gesto inaspettato da parte della Panicucci.

Federica e la D’Urso per mettere a tacere le voci di rivalità hanno concesso a Silvia Toffanin nel suo programma “Verissimo”, poco prima della pandemia, un’intervista doppia in cui si sono mostrate complici e amiche. Le due hanno affermato anche in questa occasione che tra loro non ci sia altro che rispetto e stima e quei pettegolezzi su un possibile astio siano frutto di malelingue.

A distanza di un po’ di tempo, com’è cambiata la situazione tra Barbara D’Urso e Federica Panicucci? D’altronde, le due si dividono il palinsesto giornaliero di Mediaset e nonostante una lunga carriera devono dimostrare entrambe di portare a casa il risultato per poter continuare a comparire sul piccolo schermo. Ecco cosa ha fatto ora Federica Panicucci.

Il gesto inaspettato della Panicucci

Lunedì 5 settembre è andata in onda la prima puntata sia di Mattino 5 che di Pomeriggio 5. In occasione dell’evento Federica Panicucci ha tenuto a ringraziare gli spettatori per il seguito che il suo programma ha da molti anni ma non si è limitata a questo e ha fatto qualcosa di particolare che riguarda la D’Urso.

Infatti, la conduttrice ha salutato la sua collega Barbara D’Urso e le ha augurato in bocca al lupo per l’inizio della nuova stagione raddoppiando la sua solidarietà nei confronti del lavoro della donna. Un momento, questo, davvero improvviso ma che ha entusiasmato gli spettatori poiché dimostra come tra le due l’astio sia solo una voce inventata.

Ovviamente non è certo che la Paniccucci l’abbia fatto solo per convenienza e per sottostare alle regole dell’apparenza che la televisione impone; tuttavia, questo gesto è stato molto apprezzato. Sul fronte Barbara D’Urso, però, tutto tace e la donna non si è lasciata andare a nessun saluto specifico. Poco importa, tra di loro sembra ci sia il sereno complice le belle carriere di entrambe.

Se la D’Urso festeggia ben 14 anni di programmazione per Pomeriggio Cinque, la Panicucci vanta un doppio appuntamento nelle reti Mediaset per questa stagione 2022/2023 grazie al programma tv “Back To School”.

Insomma, tutti paiono contenti ed in pace ma la verità la sanno solo le dirette interessate.