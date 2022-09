Rompicapo: la tua abilità visiva con questo Test. Solo 1 persona su 10 trova il quadrato tra i cerchi

Ecco un divertente test visivo da fare assolutamente per esercitare le diverse capacità di ognuno di dividere le sfumature cromatiche.

Avete,forse, voglia di mettere la prova la tua vista? Ecco per voi una sfida davvero divertente dove puoi comprendere i limiti del tuo campo visivo. Abbiamo selezionato alcune immagini di illusioni ottiche all’interno delle quali bisognerà trovare delle forme geometriche specifiche. La base dell’immagine è composta da griglie con motivi circolari e le forme da trovare sono nascoste con lo scopo di confondere chi sta osservando.

Le riproduzioni aumentano a livello di difficoltà in modo tale che l’osservatore possa e incrementare sia la capacità visiva che è quella di osservazione. Insomma, il test visivo qui di sotto e un’ottima prova per delineare il perimetro delle proprie capacità di concentrazione.

Il test visivo qui di seguito aiuta a capire il funzionamento della percezione dei colori e appunto per interpretarli è necessario servirsi di una perfetta visuale oltre che di una concentrazione notevole. Si deve tener conto come la percezione dei colori cambi a seconda della persona di riferimento ovvero questa si modifica in base alle caratteristiche e i parametri di ogni individuo. In questo senso, il test articolandosi in vari livelli, permette di rendersi conto della diversa percezione del colore che ogni essere umano ha.

Con l’aumentare delle immagini la sfida di trovare le forme nascoste in secondo piano diventa sempre più complessa. Di fatti, le sagome da scovare si differiscono per il diverso colore del contorno rispetto a quello dominante mentre le sfumature cromatiche risultano abbastanza simili. Pertanto, l’abilità di individuare le forme geometriche in secondo piano e nascoste diventa ancora più impegnativa.

Ecco di sotto il test in cui ti puoi mettere alla prova e poi riconoscere le sagome nelle immagini qui presentate. Perché coloro cha hanno molta difficoltà nel fare questo tipo di attività, allora, non demordete perché scorrendo in basso ci saranno le risposte.

Il test visivo: mettiti alla prova

Cosa vedi nascosto nell’immagine, c’è un triangolo?

2. Cosa vedi nascosto nell’immagine, c’è un quadrato?

3. Cosa vedi nascosto nell’immagine, c’è un cerchio?

Siete riusciti a trovare le forme? Vi sembra un lavoro un po’ troppo certosino e non avete voglia di farlo? Oppure aspettate, solo, di capire le risposte per confrontarle con le vostre? Beh scorrete in basso e ci sarà una sopresa per voi!

Ecco le risposte del test visivo

Questa prima immagine dimostra che vi è un triangolo!

Ecco che ne arriva un’altra, quella del quadrato

Per l’ultima foto, ecco che si riconosce un cerchio

Qual è, quindi, il bilancio attuale? Probabilmente guardando queste inediti immagini un po’ tutti faremmo fatica ad indiviuare quelle giuste. Intanto, al prossimo test.