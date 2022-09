Lutto Pamela Prati, è morto giovanissimo, “Il mio cuore si è spezzato”, un addio doloroso

Pamela Prati ha condiviso un messaggio carico di dolore sui social: un membro molto importante della sua famiglia è venuto a mancare

Pamela Prati ha condiviso un enorme dolore che l’ha colpita di recente: un membro giovanissimo della sua famiglia è venuto a mancare prematuramente. Tante le lacrime e i messaggi di conforto indirizzati alla showgirl e attrice, che dovrà superare questo terribile lutto.

L’attrice è attesa nella prossima edizione del Grande Fratello VIP, insieme a Wilma Goich, Giovanni Ciacci, Carolina Marconi, Antonino Spinalbese, George Ciupilan, Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Edoardo Donnamaria, Patrizia Rossetti ed Elenoir Ferruzzi, più altri nomi ancora da svelare. Alfonso Signorini ha già confermato che i concorrenti potranno votare alle elezioni del 25 settembre prossimo.

Accanto al conduttore saranno presenti Orietta Berti e Sonia Bruganelli, che torna per il secondo anno consecutivo. Pamela Prati è uno dei nomi più attesi per la prossima edizione: i suoi fan sono curiosi di conoscerla e di vedere che cosa accadrà all’interno della casa.

Nella sua carriera, la Prati è stata prima fotomodella, poi attrice e conduttrice, diventando la primadonna di diversi spettacoli del Bagaglino. Da diversi anni non è più attiva al teatro o al cinema, ma nel 2022 ha pubblicato un album, Extasy, dal quale è stato tratto il singolo Sale del sud.

Tra i programmi televisivi più famosi che ha condotto ricordiamo La sai l’ultima? nelle edizioni dal 1992 al 1995, Scherzi a parte; ha partecipato come insegnante alla sesta edizione di Amici di Maria De Filippi e come opinionista a L’isola dei famosi 6. L’attrice non è nuova al Grande Fratello: aveva già partecipato alla prima edizione del Grande Fratello VIP, nel 2016.

Pamela Prati, un terribile lutto

Proprio nell’anno del suo ritorno al Grande Fratello, Pamela Prati ha dovuto affrontare una perdita terribile, che ha coinvolto tutta la sua famiglia. L’annuncio è arrivato sui social, insieme a un messaggio carico di emozione: purtroppo è venuto a mancare suo nipote, figlio di sua sorella.

“Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua perdita. oggi si è spezzato totalmente il mio cuore togliendomi completamente il respiro. mia sorella vivrà a stento senza di te. non è naturale che una madre seppellisca un figlio. avevi ancora tanto da vivere… Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. il mio amore ti raggiungerà per L eternità “.

Il post, a corredo di una foto del quarantenne, ha ricevuto un fiume di commenti e “mi piace” di fan e amici della showgirl che hanno voluto dimostrarle la loro vicinanza. Si è trattata di una perdita terribile e improvvisa. Sembra che il giovane fosse malato di cancro e, alla fine, non sia riuscito a vincere la sua battaglia. Da parte nostra vanno le più sincere condoglianze all’attrice.