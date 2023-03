Tiziano Ferro e Victor Allen: “Ho perso il controllo” | I segreti della coppia

Chi è Victor Allen, il marito di Tiziano Ferro? Ecco chi è l’uomo che ha fatto perdere la testa al cantante.

Tiziano Ferro lo conosciamo tutti, ma chi è Victor Allen, l’uomo che gli ha fatto perdere la testa? I due si sono sposati a Los Angeles il 25 giugno 2019, coronando un sogno che avevano da tempo. In seguito hanno celebrato il loro amore anche in Italia, il 13 luglio dello stesso anno. La prima cerimonia era stata tenuta nascosta ai media, e i due avevano reso pubblico il loro matrimonio solo diversi giorni dopo.

Ma chi è Victor Allen? Si tratta di un americano di Los Angeles di 55 anni che ha lavorato per diversi anni alla Warner Bros. I due si sono conosciuti proprio all’interno degli studi della casa di produzione: il cantante si era recato lì per iniziare le riprese del videoclip di Valore Assoluto e aveva incontrato Allen proprio durante il suo soggiorno.

Oggi Allen è proprietario di un’agenzia di marketing, la Levine Partners. L’uomo è molto riservato e, al contrario del marito, non è neanche presente su Instagram. Allen mantiene il massimo riserbo sulla sua vita privata, e per questo motivo non si sa molto di lui oltre a quello che racconta il cantante durante le interviste.

Tiziano Ferro e Victor Allen: i figli

Il cantante e l’imprenditore hanno sempre fatto sul serio, e lo hanno dimostrato anche quando hanno annunciato l’arrivo di due bambini. “Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo” aveva scritto il cantante sui social al tempo. “La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo”.

“Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra”. Oggi i quattro vivono a Los Angeles in una villa meravigliosa. Il cantante ha scelto di crescere i suoi due figli in California, insieme al marito, e spesso pubblica sui social le foto della sua famiglia.

La proposta di matrimonio

Durante un’intervista a Vanity Fair, Tiziano Ferro ha raccontato della proposta di matrimonio che gli aveva fatto Allen. È stato un gesto del tutto inaspettato che l’ha riempito di gioia. “Il giorno del mio compleanno, mi chiede se gli faccio quello che lui chiama il novio coffee. Io penso: che palle, è il mio compleanno e devo farti il caffè? Comunque lo faccio. Lui intanto mi dice: ‘Ho preso due tazze, le ho fatte incidere'” ha spiegato.

“Io sempre più scazzato ne prendo una su cui c’è scritto ‘amore’ in italiano. Lui: ‘Guarda anche l’altra’. La prendo in mano e comincio a leggere, è in italiano, c’è scritto: vuoi sposar … Mi giro prima di finire, Victor è in ginocchio, con un pacchettino di Tiffany in mano. Ho perso completamente il controllo di me stesso” ha raccontato, ricordando l’emozione di quel giorno.