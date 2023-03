Maneskin: Victoria e la malattia entrata nella sua vita | Crisi e malessere fisico

Da tempo Victoria De Angelis soffre di un disturbo che in alcune occasioni le fa vivere un malessere sociale.

Victoria De Angelis è la bassista dei Maneskin, l’unica donna del gruppo Rock italiano più amata e conosciuto al mondo. Negli ultimi due anni, dalla vittoria di Sanremo 2021 prima e dell’Eurovision Song Contest poi, i Maneskin sono diventati internazionali e hanno girato il mondo con la loro musica, il talento e lo stile che li contraddistingue.

Victoria da sola è diventata un esempio per molte adolescenti e ventenni come lei per aspirare a una carriera come la sua o più in generale per seguire i propri sogni. Proprio per il fatto di essere così in vista, Victoria è anche un esempio per tutte le ragazze su questioni femminili, una certa idea di indipendenza e libertà ma anche sul modo in cui gestiste la propria salute e lo stress derivanti dal lavoro.

Di recente nel corso di un’intervista Victoria ha confessato di soffrire da tempo di un disturbo chiamato FOMO. Una sindrome che si può assimilare a una forma di ansia sociale. Ma di cosa si tratta esattamente e come si affronta questo disturbo?

Victoria De Angelis soffre di FOMO

La FOMO è un disturbo molto più diffuso di quanto si pensi, soprattutto negli adolescenti. Non si tratta di un disturbo che porta sintomi evidenti ma interessa maggiormente la sfera psicologica. La FOMO (fear of missing out) indica una forma di ansia sociale caratterizzata dal desiderio di rimanere continuamente in contatto con le attività che fanno le altre persone, e dalla paura di essere esclusi da eventi, esperienze, o contesti sociali gratificanti.

Victoria che ne soffre da tempo è molto cosciente di questo disturbo, avendo avuto modo di conoscere il problema, affrontarlo e provare a risolverlo ne ha voluto parlare. Così facendo ha voluto accendere i riflettori sulla questione così da informare anche i molti adolescenti che la seguono.

Victoria De Angelis è un esempio positivo

Così Victoria ha ammesso di soffrire di quest’ansia sociale e parlandone ha dimostrato che non bisogna sentirsi in difetto né avere paura di alzare la mano e chiedere aiuto. I sintomi della FOMO consistono nel dire sì a priori a qualsiasi attività o evento proposta per la paura di perdersi qualcosa, e di solito chi soffre di questo problema partecipa a ogni evento anche quando materialmente non potrebbe. Sicuramente l’iperconnessione causata dai device che usiamo ogni giorno per la comunicazione istantanea.

Il mondo digitale ci tiene connessi costantemente e questo ci porta a non distogliere mai l’attenzione da ciò che accade sul web. Così facendo, tuttavia, finiamo per pretendere la stessa costante attenzione anche nella vita di tutti i giorni. Pertanto quando una persona non riesce a partecipare a un evento, inizia a provare un malessere fisico caratterizzato da veri e propri sintomi con crisi e disagi di varia natura. Victoria, infatti, ha raccontato di aver vissuto una cosa del genere quando a causa della forte stanchezza non è potuta andare a casa di Madonna con Thomas Raggi, chitarrista della band.