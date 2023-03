Test matematico complesso, lo risolvono in pochi | Quanto sei intelligente davvero?

Mettetevi alla prova con questo test matematico che in pochi sono riusciti a risolvere. Quanto sei intelligente davvero?

I test matematici e i rompicapi sono da sempre uno dei passatempi preferiti di chi vuole mettere alla prova la propria genialità e intelligenza. Ogni giorno tante persone si sfidano e coinvolgono amici e parenti per vedere chi tra di loro è davvero un genio e riesce per primo a risolvere questi simpatici enigmi. Questi rompicapi esistono da secoli: da sempre l’uomo si è appassionato alla matematica, anche tramite questi “giochi”.

Oggi li troviamo sia sulle riviste specializzate che sul web, e ce ne sono per tutti i gusti. Esistono diversi siti che si occupano proprio di inventarne ogni giorno di nuovi e non fare annoiare i propri lettori. Un rompicapo matematico può essere un ottimo modo per tenere allenata la mente e mantenerla giovane e brillante.

Il test che vi proponiamo oggi può sembrare semplice all’apparenza, ma ci sono diverse variabili da risolvere che vi daranno del filo da torcere. Non fermatevi al primo risultato che potrebbe venirvi in mente, perché probabilmente non ci avete pensato troppo a fondo. Questi enigmi sono fatti apposta per trarvi in inganno, perciò pensate bene alla soluzione volete dare!

Il test matematico

Che siate in autobus, sul treno o già in pausa caffè da lavoro, è un ottimo momento per svegliare la mente di mattina; oppure, se è già pomeriggio, potete prendervi un attimo di tempo e staccare dagli altri impegni. Eccoci ora al quesito del test matematico: nell’immagine ci sono 4 operazioni, ma dell’ultima non si conosce il risultato. Conoscendo i risultati delle prime tre, occorre trovare quello della quarta.

Qual è il risultato finale? Per scoprirlo dovete fare molta attenzione agli animali che rappresentano i numeri nelle varie equazioni. Volete un indizio? Provate a cominciare dalla prima: è quella più intuitiva, che poi vi sbloccherà anche tutte le altre. Fate i vostri calcoli e poi continuate a leggere per scoprire se avete indovinato.

La soluzione del test

Qual è il risultato finale? Come vi abbiamo anticipato, occorre partire dalla prima equazione. Da questa risulta che la pecora vale 10, e a questo punto possiamo passare alla seconda. Qui abbiamo una pecora e due api; sappiamo che la somma di queste due fa 8, visto che il risultato è 18. Possiamo quindi dedurre che la singola ape rappresenta il 4.

Infine, abbiamo che l’ape meno la mucca vale 2. Visto che l’ape vale 4, la mucca non può che valere 2. A questo punto ottenere il risultato dell’equazione finale è semplice: basta sommare i tre valori (10 + 2 + 4) per ottenere 16. Allora, avevate indovinato? Siete davvero intelligenti come pensavate?