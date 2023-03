Gianni Sperti: il coming out! Le sue parole fanno sbiancare i fan | Colpo di scena

L’ex ballerino è al centro di discussioni mediatiche circa alcuni like messi a foto peccaminose di uomini mezzi nudi. A fugare ogni dubbio è stato proprio lui.

Gianni Sperti è un ex ballerino ed opinionista del famoso dating show di Canale5, Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Sperti è sempre stato nell’occhio del ciclone del gossip per via della sua sospettata omosessualità e qualsiasi azione compiuta dall’uomo sui social media, diventa subito virale e fonte di pregiudizi infiniti.

L’ex marito di Paola Barale, negli ultimi giorni, è molto chiacchierato a causa di alcuni like messi a diverse foto che ritraggono un uomo semi nudo e in posizioni molto accattivanti. Il soggetto degli scatti in questione è Gioele Celli, un personal trainer.

Dopo i numerosi commenti sull’accaduto, Gianni ha perso la pazienza e a voluto dire la sua a riguardo. Infatti, durante un’intervista svolta da alcuni giornalisti, Sperti ha detto: “La storia dei like a quelle foto piccanti? Sì, è un mio amico personal trainer. Non ho nessun problema a dirlo”.

Gianni Sperti sul tema dell’omosessualità

L’ex ballerino è infastidito dal fatto che tutti si interessino a lui soltanto per scoprire i suoi gusti sessuali e nel 2020, riguardo al tema in questione, ha dichiarato: “In quel momento in puntata mi sono fermato per non dire una parolaccia. Ogni tanto mi contengo. ‘Come se ne passassi tanti’… era riferito agli amori in generale.

Comunque, ribadisco, non capisco perché l’outing in generale faccia tutto questo rumore mediatico, ancora oggi, nel 2020 e perché il gay deve dichiarare di essere gay e all’etero non viene chiesto. Appare ancor di più una discriminazione. Poi, se viene fatto spontaneamente, per sentirsi meglio con sé stessi, ben venga. Io rispetto le persone per quello che sono senza chiedermi con chi vanno a letto”.

Gianni Sperti sul tema della chirurgia plastica

L’ex della Barale aveva anche commentato riguardo al discorso dei ritocchini estetici e per l’occasione aveva affermato: “Sono favorevole alla chirurgia estetica, e so che a questa affermazione pioveranno valanghe di giudizi gratuiti che sono ormai abituato a leggere. Anche io ho fatto dei piccoli ritocchi, nonostante tutti pensino che sia dal chirurgo estetico trecentosessantacinque giorni l’anno.

Sono una persona a cui piace cambiare molto spesso, per cui non posso che essere d’accordo con la sua decisione di rinnovarsi e faccio i miei complimenti al professor Gasparotti e alla sua equipe per l’intervento migliorativo e non esagerato che hanno fatto. Gemma sta proprio bene”. Dunque, Gianni Sperti ha affermato di sottoporsi alla chirurgia estetica ma non ha ancora detto a chiare lettere il suo orientamento sessuale. Pare proprio che i suo fan non lo sapranno mai per certo.