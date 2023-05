Che fine ha fatto il Baffo delle televendite? Sparito dalla tv: fan preoccupati

Dov’è finito il venditore televisivo per eccellenza Roberto Da Crema.

Roberto Da Crema, detto il Baffo, con i suoi iconici baffi folti e i capelli arruffati, il tono di voce altissimo, il carisma con il quale, per mostrare la qualità degli oggetti proposti, li scaraventava dappertutto, è uno dei volti più conosciuti nell’ambito delle televendite.

E a renderlo popolare è stato proprio questo suo modo di fare da venditore televisivo sempre pronto a vendere qualunque tipo di oggetto, che si trattasse di orologi, o di tute dimagranti, con la stessa enfasi.

Il pioniere delle televendite non è stato dimenticato da tutte le generazioni che lo hanno visto urlare in televisione, riuscendo a catturare l’attenzione proprio grazie alla sua personalità e stravaganza.

La sua carriera da venditore televisivo, gli ha consentito poi di entrare di diritto nel mondo della televisione, facendo la sua apparizione anche in due film “Chiavi in mano” (1996) e “Per caso” (1999), oltre che in alcune puntate della serie TV Nebbia in Valpadana a fianco di Cochi e Renato.

Cosa è successo a Roberto Da Crema?

La vita di Roberto Da Crema non è stata tutta rose e fiori, infatti, nel 2003 è stato arrestato con l’accusa di bancarotta fraudolenta, e l’anno dopo lo abbiamo visto al programma “La fattoria” in onda su Italia 1, da dove è stato cacciato per una bestemmia in diretta che ha fatto arrabbiare moltissimi spettatori.

A quel punto la sua carriera nel mondo della televisione sembrava essere giunta al termine, ma qualche tempo dopo è ritornato nel suo ruolo di televenditore, e recentemente ha avuto l’occasione di comparire nel documentario realizzato sulla vicenda giudiziaria di Wanna Marchi e sua figlia.

Cosa fa oggi il Baffo?

Di recente Roberto Da Crema è stato chiamato come protagonista di una puntata del podcast “One more time” di Luca Casadei: durante l’intervista parla del suo lavoro di televenditore, spiegando in che modo persuadeva i telespettatori ad acquistare i prodotti da lui sponsorizzati. Ha proseguito accennando a quella volta in cui è riuscito a guadagnare cinque milioni di lire, grazie alla vendita di diciotto vasche idromassaggio nell’arco di soli quindici minuti. Ciò lo consacra come il più grande televenditore che ci sia mai stato in Italia.

Attualmente, la vita di Roberto Da Crema è radicalmente cambiata: con la sua famiglia si è trasferito a Lampedusa, dove si dedica a vendere il pesce al mercato, con lo stesso carisma di sempre.