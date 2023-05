Oroscopo di maggio, pessimo periodo per questi tre segni zodiacali | Difficoltà infinte

Il nuovo mese si apre nel peggiore dei modi per questi tre segni. Scopriamo quali sono e cosa si può fare per minimizzare i danni.

Il mese di maggio non sarà uguali per tutti: alcuni segni dello zodiaco saranno baciati dalla Dea della Fortuna, mentre altri saranno completamente ignoranti da quest’ultima. In particolare, tre segni zodiacali si vedranno costretti ad affrontare molte difficoltà durante questo mese di maggio appena iniziato.

La posizione dei pianeti Venere e Giove può portare buona sorte ad alcuni e sfortuna nera ad altri. Gli astri consigliano di non strafare, di accantonare i progetti da fare e di non esagerare troppo. Insomma, per questi tre segni non è affatto il momento adatto per osare e mettervi in gioco rischiando tutto. A volte è meglio muoversi con molta cautela.

Il mese di maggio spacca a metà l’oroscopo: per alcuni segni è il momento propizio per fare investimenti duraturi, scommettere sulle proprie possibilità e rischiare il tutto e per tutto. Per altri segni zodiacali, invece, maggio sarà un mese molto duro da gestire, che non porterà nulla di buono. Quindi, per questi tre segni, è bene fare un passo indietro ed aspettare momenti migliori.

Le difficoltà e i problemi saranno rilegate soltanto in questo mese di maggio oppure i tre segni più sfortunati del momento avranno periodi duri da sopportare anche oltre il mese corrente? Per il momento la risposta a questa domanda è sconosciuta. Solo il tempo dirà come cambieranno le varie situazioni dei diversi segni, ricordando sempre che l’oroscopo non è una scienza esatta.

I tre segni peggiori del mese di maggio

Leone (23-07/22-08): questo segno di fuoco avrà una pessima situazione da vivere. Energie negative e pianeti a sfavore arresteranno la vita professionale e privata delle persone del Leone. Essendo competitivi, vi sentirete soffocare nel non poter fare nulla di troppo, ma è meglio fermarsi un attimo, piuttosto che strafare e fallire.

Vergine (23-08/22-09): questo segno di terra avrà difficoltà a tenere tutto sotto controllo, com’è suo solito. Il mese di maggio sarà un periodo dove i nati sotto il segno della Vergine non saranno attenti, in forma e non potranno fare ciò che desiderano. Portate pazienza, perché passato maggio tutto sarà più facile.

L’ultimo segno sfortunato di maggio

Acquario (21-01/19-02): questo segno d’aria avrà le maggiori difficoltà nel mese di maggio, soprattutto in campo monetario. Ma anche in quello privato non sarà facile. Il consiglio è stare il più fermi possibile, senza osare o rischiera nulla. Non è il momento adatto per fare investimenti o altro. È bene rimanere nei propri limiti.

Questo mese di maggio, iniziato proprio oggi, non sarà il massimo per questi tre segni zodiacali. Tuttavia, non dovete disperare: per fortuna i pianeti si muovono e i periodi brutti cederanno il posto a quelli positivi. L’oroscopo è molto volubile e la Dea Bendata si dedicherà ad ognuno di noi. Prima o poi.