Test Psicologico: apri una finestra e scoprirai chi sei

Ecco un test psicologico che vi farà capire molte cose di voi. Se avete paura di scavare nel vostro inconscio non fatelo!

Il web è ricco di tantissimi test psicologici pronti a dare diverse chiavi di lettura sulla vostra personalità. Ovviamente come ogni cosa non bisogna prendere per oro colato le indicazioni della prova ma piuttosto provare a capire se si è in grado di conoscersi meglio. Questa prova che ora vi proponiamo, tuttavia, è molto particolare proprio perché particolarmente audace.

Non si tratta di un semplice test psicologico ma di fare totale affidamento al vostro istinto e alle vostre sensazioni. Solo grazie a questa capacità di distaccarsi dalle convenzioni e dalle pressioni esterne sarà possibile analizzarvi fino in fondo.

In vostro soccorso questo test che con la sua semplicità vi aiuterà a scoprire il vostro vero io. Nell’immagine presentata ci sono tre finestre chiuse e voi seguendo ciò che ritenete più opportuno dovete scegliere di primo impatto solo una di queste finestre.

Una volta fatto, i risultati letteralmente vi stupiranno: che tipo di personalità avete? Attenzione non abbattetevi ma provate a trarre il meglio da qualsiasi sia il profilo psicologico che ne viene fuori. In bocca al lupo!

I risultati del test: che personalità?

Scegliere come oggetto principale di questo test la finestra è davvero emblematico: in effetti, questa ci permette dal caldo delle nostre abitazioni di osservare il mondo da una prospettiva diversa. Mentre guardiamo fuori, infatti, ci sentiamo protetti dal vetro come se le intemperie dell’esterno non ci toccassero mentre i pensieri del nostro Io scorrono senza sosta.

Per quale finestra avete optato? Se avete scelto la uno allora siete persone pragmatiche e organizzate. Il vostro controllo sulle cose, però, vi induce ad essere frustrati quando le cose vanno male per cui ciò che potreste fare è imparare a lasciarvi andare un po’ di più. Pianificare è bene ma ci vuole sempre una buona dose di pazzia.

Finestra due e finestra tre

Se la finestra numero due è la vostra scelta allora siete sicuramente delle persone generosa. Purtroppo, però, cercate di accontentare tutti senza pensare al vostro bene e questo soprattutto a causa di una grande mancanza di autostima. La vostra insicurezza e il bisogno di sentirsi sempre amati e protetti possono portare a fidarvi delle persone sbagliate: delle volte è meglio essere soli che con qualcuno con cui sentirsi tali.

La finestra numero 3 corrisponde a personalità creative e folli che odiano i limiti. Se avete puntato la terza immagine allora non amate organizzare il vostro futuro ma preferite vivere sempre alla giornata. Vivere l’attimo è sicuramente il vostro reale mantra e non vi curate molto di ciò che avverrà: ricordate però è importante avere un minimo di prospettiva anche per essere più sereni nel proprio presente.