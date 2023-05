Paura per Antonino Cannavacciuolo, perdita di peso radicale: irriconoscibile | FOTO

Il ben noto chef campano mette in allarme i fan mostrando uno scatto dove è magrissimo. Scopriamo cosa gli è successo.

Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef più famosi ed amati dal pubblico italiano. Nel 2013 Antonino ha condotto la prima edizione del format italiano di Cucine da incubo. In seguito, lo chef ha fatto anche qualche intervento a Masterchef.

Dalla quinta stagione in poi, però, ovvero nel 2015, Cannavacciuolo diventa uno dei giudici del programma, affiancando gli amici e colleghi Joe Bastianich, Bruno Barbieri e Carlo Cracco. Lo chef partenopeo ha preso parte anche ad altre trasmissioni come, ad esempio, Antonino Chef Academy e Ci pensa Antonino.

Dal 1999, Cannavacciuolo, assieme alla moglie ha preso in gestione il ristorante di Villa Crespi, storica e prestigiosa dimora sul Lago d’Orta. Inoltre, ha ricevuto tre stelle Michelin: la prima nel 2003, la seconda nel 2006 e la terza nel 2022.

Lo chef ha incontrato Cinzia Primatesta nel 1995, quando è andato a lavorare in uno dei ristoranti della sua famiglia. Poi, nel 1997 Antonino e Cinzia si sono fidanzati e nel 1999 sono finalmente convolati a nozze. La coppia ha avuto anche due figli, Elisa e Andrea, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2012.

L’incontro con la futura compagna di vita

Cinzia ha rivelato a Vanity Fair come lei e Antonino si sono conosciuti: “Toni venne a L’Approdo, sul Lago d’Orta, quando aveva circa 20 anni per fare una stagione di 3-4 mesi. Ci conoscemmo e qualcosa di speciale scoppiò in un istante.

Dopo due anni, nel 1997, ci fidanzammo. Il 28 febbraio 1999 aprimmo Villa Crespi, quando avevamo 23 e 24 anni. Una pazzia, però eravamo pieni di entusiasmo”. Un amore scoppiato all’improvviso e che dura ancora oggi.

Antonino Cannavacciuolo agli esordi

Circa due mesi fa è saltata fuori una foto dello chef che ha fatto preoccupare tutti i suoi fan, perché è visibilmente molto magro. Ma lo scatto risale a diversi anni fa e la moglie ha rivelato che prima Antonino era magro: è stato lo stress a farlo aumentare di peso. Cinzia ha così spiegato: “Finivamo sempre oltre l’una di notte. Senza mai giorno di chiusura.

Sono stati anni durissimi. Anche se sono contenta di essermi sacrificata tanto. Tony ha sofferto lo stress. E così è ingrassato. Quando l’ho conosciuto pesava 82 chili per un metro e novanta di altezza. Era magro”. Dunque, Antonino Canavacciuolo è cresciuto come cuoco, nel senso letterale della parola: più stelle Michelin, più chili addosso. Un grande chef e un grande uomo.