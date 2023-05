Avete mai visto la figlia di Giancarlo Magalli? È bellissima e molto famosa | FOTO

Il ben noto conduttore televisivo ha una prole che non passa di certo inosservata. Scopriamo chi è e che cosa fa nella vita.

Giancarlo Magalli è uno degli “storici” conduttori della televisione italiana ai quali il pubblico del Bel Paese è molto affezionato e legato. Il prossimo 5 luglio Giancarlo compirà ben 76 anni e può vantarsi di avere una lunga, fruttuosa e talentuosa carriera nel piccolo schermo.

Da poco tempo il conduttore è guarito da una grave malattia, ovvero un linfoma alla milza, che lo ha anche mutato nel suo aspetto esteriore. Tuttavia, il peggio è passato e adesso Magalli sta molto meglio. Nel corso della sua carriera, il presentatore si è affermato grazie ai programmi mattutini.

Il suo programma di punta è stato I fatti vostri, in onda tutte le mattine su Rai2, dove ha avuto anche alcuni problemi giudiziari con la collega Adriana Volpe. I fatti vostri, ad ogni modo, non è stata l’unica trasmissione di successo per Giancarlo.

Infatti, Magalli ha presentato altri programmi che hanno ottenuto un discreto successo in termini di ascolto. Tra questi, ricordiamo Fantastico, Lascia o raddoppia?, Luna park, I Cervelloni, Mezzogiorno in famiglia, Piazza Grande e Una parola di troppo. Il conduttore ha lavorato quasi sempre per l’emittente Rai.

La vita privata di Giancarlo Magalli

Carriera a parte, il presentatore ha avuto anche una vita personale molto impegnativa e soddisfacente. L’uomo è stato sposato due volte: la prima volta con Carla Crocivera, con la quale ha avuto una figlia, Manuela, nata nel 1972.

La seconda volta che Magalli è convolato a nozze era il lontano 1989, quando si è sposato con Valeria Donati. I due sono stati insieme fino al 2008 e, dalla loro relazione amorosa, è nata anche la secondogenita di Giancarlo, Michela, classe 1994.

La secondogenita di Giancarlo Magalli

Michela Magalli è una giovane donna molto bella ed attraente che sta scalando il successo in maniera 2.0. Di recente, Michela ha partecipato ad una trasmissione condotta da Milly Carlucci, ovvero Il cantante mascherato, ma il suo successo sta avvenendo tramite altri canali. Più social.

Infatti, la Magalli ha un profilo Instagram dove vanta circa 40mila followers che la seguono per i consigli sulla moda, sulla bellezza, sui viaggi e su un determinato stile di vita che la giovane donna elargisce ogni giorno. Michela è fidanzata con il videomaker Luigi Pica e sono molto innamorati. Giancarlo Magalli può vantarsi di avere due splendide figlie.