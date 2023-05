Niente da fare per Emanuele Filiberto: non lo vedremo più | Scelta definitiva

Brutte notizie per i fan di Emanuele Filiberto: non vedremo più l’uomo nel ruolo che aveva conquistato i telespettatori.

Da Casa Savoia alla televisione: Emanuele Filiberto, figlio di Vittorio Emanuele e Marina Doria, ha deciso di intraprendere la carriera televisiva ormai molti anni fa. Il suo primo ingresso in Italia però è avvenuto nel 2002: prima è rimasto in Svizzera a causa del regime di esilio previsto dalla Costituzione repubblicana.

La sua carriera è iniziata nel 1995, quando è diventato ospite fisso in collegamento esterno di Quelli che il calcio. Nel 2002, raggiunta la notorietà, prende parte a uno spot per la Saclà. Finiti gli effetti delle disposizioni sull’esilio, Emanuele Filiberto è venuto in Italia e ha partecipato a diversi programmi di successo.

Nel 1008 è stato membro della giuria di Il ballo delle debuttanti, mentre nel 2009 ha partecipato come concorrente della quinta edizione di Ballando con le stelle, vincendo insieme alla maestra Natalia Titova.

Nel 2010 ha condotto I raccomandati insieme a Pupo, Georgia Luzi e Valeria Marini, e insieme a Pupo ha poi presentato Ciak… si canta!. La loro collaborazione è arrivata fino a Sanremo: nello stesso anno i due, insieme al tenore Luca Canonici, hanno partecipato al Festival della canzone italiana con Italia amore mio.

Le ultime esperienze televisive

Nel 2011 ha partecipato come concorrente a L’isola dei famosi, e nello stesso anno ha interpretato se stesso nel film Vacanza di Natale a Cortina. Nel 2012 ha condotto la prima edizione di Pechino Express. Nel 2019 ha partecipato come concorrente ad Amici Celebrities, arrivando in semifinale.

Nel 2021 e nel 2022 ha fatto parte della giuria del serale di Amici. Il pubblico lo ha apprezzato in questa nuova veste ed Emanuele Filiberto ha dato prova di essere autoironico. Molti speravano di rivederlo anche quest’anno, ma purtroppo Mediaset ha avuto altri piani e i telespettatori sono stati costretti ad accettare l’addio dell’uomo alla trasmissione tanto seguita.

Emanuele Filiberto è stato sostituito

I telespettatori che seguono il serale di Amici hanno dovuto fare i conti con l’addio di Emanuele Filiberto al suo ruolo di giudice. Insieme a lui anche Stefano De Martino e Stash hanno dovuto rinunciare alla presenza nel programma di Maria De Filippi, con un pizzico di tristezza e delusione da parte dei fan.

Al loro posto ci sono Giuseppe Gioffrè, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. I tre sapranno sicuramente conquistare il pubblico per far sentire meno la mancanza dei tre giudici. Mediaset quest’anno ha deciso di rinnovare il format e i volti del serale; per ora sembra che il pubblico abbia accettato di buon grado lo “scambio”.