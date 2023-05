News Dopo il lutto Maria De Filippi si consola proprio con lui: le immagini fanno il giro del web Di Mia Lonigro - 10

Maria De Filippi immortalata con un altro dopo la grande perdita di suo marito Maurizio Costanzo. Il video diventa virale sui social.

Quando è stata annunciata la morte del grande autore e conduttore Maurizio Costanzo il mondo dello spettacolo è rimasto completamente sotto shock. Sicuramente l’uomo non era più un giovincello a 86 anni, tuttavia, nessuno si aspettava che le sue condizioni di salute precipitassero così repentinamente.

Ma a patire maggiormente questa perdita è stata sicuramente Maria De Filippi sua moglie per quasi trent’anni e madre di suo figlio adottivo Gabriele. A distanza di più di due mesi il dolore è ancora molto forte e ancora adesso riecheggiano le immagini del funerale di Costanzo dove la De Filippi si poggiava in lacrime sulle spalle di suo figlio in cerca di conforto.

Poco dopo la morte di Maurizio, però, Maria De Filippi ha cominciato quasi subito a lavorare trovando nei suoi programmi di grande successo una valvola di sfogo ed un modo per distrarsi dalle difficoltà.

Ed ecco che la conduttrice ha portato a termine le stagioni di Amici e Uomini e donne ancora una volta confermandosi la regina della televisione. Proprio una sua collaboratrice ha pubblicato un video sui suoi social che ha fatto il giro del web e che immortala la De Filippi in dolcissima compagnia.

Il video social di Maria De Filippi

Una delle più importanti e fidate collaboratrice della De Filippi è Raffaella Mennoia che da anni è autrice di Uomini e Donne, il celebre dating show targato Mediaset. La Mennoia poco tempo fa ha portato nel dietro le quinte degli studi della rete del biscione il suo amato cane pitbull Saki a cui la Maria è particolarmente legata così come tutte la redazione del programma essendo l’animale diventato la mascotte dello show.

Maria de Filippi, quindi, viene ripresa mentre gioca affettuosamente con Saki cercando di addestrarlo facendolo divertire. Il video è davvero bellissimo ed è visibile il grande amore della De Filippi per gli animali ma anche per Saki che è come un figlio adottivo.

La reazione del web

Inutile dire che il web è davvero impazzito dopo aver visto queste dolcissime immagini. In tanti hanno commentato positivamente il video della Mennoia, contenti di aver visto di nuovo sorridere Maria De Filippi nonostante il duro periodo che sta affrontando e questo per merito di un tenerissimo cane.

“Gli animali sanno riconoscere le persone buone” scrive Lorenzo Amoruso e ancora “Quant’è tenera Maria, una donna straordinaria”; “Una donna dolcissima”; “Maria è unica, qualsiasi cosa lei faccia” si legge tra i bellissimi commenti. Ma uno in particolare ha fatto molto ridere ed è quello di Sabrina Ferilli che scrive divertita: “Ahhh namo bene!”.