Bianca Berlinguer: il suo titolo di studio vi lascerà a bocca aperta | Passato incredibile

Conoscere il titolo di studio di Bianca Berlinguer, la conduttrice di Carta Bianca, vi lascerà senza parole. Nessuno lo sapeva prima d’ora.

Molti si sono chiesti negli anni che percorso di studio avesse affrontato la bravissima Bianca Berlinguer per diventare la professionista che oggi vediamo in televisione. Giornalista e conduttrice televisiva del celebre programma Carta Bianca, è un vero pozzo di cultura e un esempio per moltissime donne.

Il suo titolo di studio vi lascerà a bocca aperta. Sapevamo che è sempre stata una grande appassionata di materie umanistiche e giornalismo, infatti negli anni si è impegnata molto per raggiungere il suo sogno. Nessuno, però, immaginava che avesse studiato proprio quello.

Da molti anni la Berlinguer è la padrona di casa di Carta Bianca, programma tv seguitissimo dagli italiani nel quale si spazia con gli ospiti tra i vari temi di attualità. La Berlinguer si distingue dalle altre sue colleghe per il suo temperamento posato e serio che ha ereditato dal padre, il politico Enrico Berlinguer.

Ecco cosa ha studiato la conduttrice di Carta Bianca

In passato, la conduttrice di Carta Bianca è stata sposata con il collega Stefano Marroni, per poi legarsi a Luigi Manconi, con cui nel 1998 ha avuto una splendida figlia di nome Giulia. Nonostante sia una persona piuttosto riservata, attraverso il suo programma in onda su Rai3 abbiamo imparato a conoscerla in tutte le sue sfumature. Eppure, un’informazione è sempre sfuggita al grande pubblico.

Nel corso degli anni, moltissime persone si sono domandate quale fosse il titolo di studio della bravissima conduttrice e giornalista. Difficilmente, infatti, durante la sua trasmissione Carta Bianca ha accennato al suo passato, in particolare al suo percorso scolastico, di cui finora avevamo pochissime informazioni.

Un percorso accademico esemplare

Di recente, però, gli italiani sono riusciti ad entrare in casa sua grazie a uno scherzo de Le Iene che vedeva come complice sua figlia. Se non fosse stato per questo, la giornalista non avrebbe mai fatto intravedere cosa si nasconde dietro le pareti di casa sua, né tantomeno ama parlare di sé e del suo passato: ecco perché sappiamo così poco sulla sua carriera accademica.

Bianca Berlinguer si è diplomata al liceo classico per poi laurearsi in Lettere presso l’Università Sapienza di Roma. Sappiamo che era una studentessa modello e ha concluso il suo percorso di studi nel migliore dei modi. Oltre a questi due titoli, la Berlinguer si è impegnata per acquisire le competenze necessarie per diventare la giornalista di successo che è oggi.